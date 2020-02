Nairo Quintana remporte le 52e Tour des Alpes-Maritimes et du Var

Le Colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) a remporté ce dimanche la 52e édition du Tour des Alpes-Maritimes et du Var en conservant son maillot jaune à l'issue d'une troisième et dernière étape gagnée par Julien Bernard (Trek) en haut du Mont Faron (Var).

Déjà vainqueur du Tour de Provence, Nairo Quintana confirme sa grande forme en ce début de saison. Le Colombien a remporté sans surprise le 52e Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Le leader de l'équipe Arkéa-Samsic avait fait la différence au général samedi en s'imposant avec 40 secondes d'avance sur les autres favoris au col d'Eze (Alpes-Maritimes).

Julien Bernard s'impose au Mont Faron

Le coureur qui vient de fêter ses 30 ans a conservé son maillot jaune ce dimanche à l'issue de la troisième et dernière étape qui a vu le coureur français Julien Bernard (Trek) s'imposer en haut du Mont Faron. Le coureur de 27 ans faisait partie de l'échappée d'une douzaine de coureurs qui a animé cette étape varoise. Il a attaqué en bas de la côte et termine avec 3 secondes d'avance sur le Français Nans Peters (AG2R). Romain Bardet (AG2R) finit lui à 2'15, dans la roue de Quintana et s'empare de la 2e place au classement général. Thibaut Pinot a franchit la ligne avec 2'39 de retard sur le vainqueur et doit se contenter d'une 6e place au général.

Romain Bardet 2e au général

Concernant le maillot vert, Nairo Quintana fait coup double en doublant in extremis le Français Anthony Pérez, vainqueur de la 1ere étape à Grasse vendredi. Julien Bernard remporte lui le maillot à pois. La plupart de ces coureurs se retrouveront dans quelques jours pour le Paris-Nice (8 - 15 mars) avant d'en découdre de nouveau sur les routes azuréennes dès le 29 juin pour le Grand départ du Tour de France de Nice (27 juin).