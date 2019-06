Nans Peters : « Ce n’est pas parce que j’ai gagné que je vais être protégé sur toutes les courses »

Le Monestier-du-Percy, France

Le maillot Bleu-Blanc-Rouge sera décerné dimanche à La Haye-Fouassière en Loire-Atlantique, et pour ses deuxièmes championnats de France élite Nans Peters ne sera plus un coureur anonyme. L’Isérois d’AG2R a brillé sur le dernier Tour d’Italie, remportant une étape et portant le maillot blanc de meilleur jeune pendant 3 jours.

Beaucoup de monde me parle de cette victoire - Nans Peters

Un beau Giro qui a un peu changé le quotidien de Nans Peters : « beaucoup de monde me parle de cette victoire, des gens qui me reconnaissent au bord de la route, même dans le peloton des mecs qui viennent me parler ou me féliciter mais ce n’est pas parce que j’ai gagné que je vais être protégé sur toutes les courses à venir ». D’ailleurs, ce dimanche sur le circuit de 252 km et sous la chaleur, Nans Peters ne sera pas le leader d’AG2R : « le circuit est très dur avec deux petites bosses raides, beaucoup de relances, il faut être réaliste je n’ai pas les capacités de gagner sur ce genre de parcours, on a des mecs taillés pour ça, donc on va être amenés à travailler pour eux plutôt que de jouer notre carte individuelle ».

Pour cette année, avant peut-être un jour de jouer la gagne, et le maillot tricolore si le coureur isérois continue à progresser comme cette saison.