Nans Peters remporte en solitaire le critérium cycliste du Grand Dole

Nans Peters s'est imposé en solitaire, ce mercredi, dans le critérium cycliste du Grand Dole (Jura). L'Isérois devance des pointures comme l'irlandais Sam Bennett, maillot vert du dernier Tour de France et vainqueur de l'étape des Champs-Elysées, ou encore le jurassien Alexis Vuillermoz.

On attendait Sam Bennett, Alexis Vuillermoz ou encore Benoit Cosnefroy, mais c'est Nans Peters qui a bondit hors du peloton. L'Isérois s'est imposé, ce mercredi, dans le premier critérium cycliste du Grand Dole. Le coureur d'AG2R La Mondiale s'est extirpé dans les dernier tours pour aller chercher la victoire en solitaire.

Le coureur de 26 ans s'était déjà illustré quelques semaines auparavant, lors du Tour de France, en remportant la 8ème étape à Loudenvielle. La première étape des Pyrénées, là encore, glanée en solitaire, une vraie spécialité pour le coureur formé à Chambéry (Savoie).

Une bonne préparation pour les Mondiaux d'Imola - Nans Peters

Nans Peters devance des pointures au classement de ce critérium : l'irlandais Sam Bennett, maillot vert du dernier Tour de France et vainqueur de l'étape des Champs-Elysées, Alexis Vuillermoz ou encore Benoit Cosnefroy. Alors entre la Grande Boucle et ce critérium, "c'est une bonne préparation avant d'aller aux mondiaux d'Imola", estime-t-il. Des championnats du monde qui se déroulent du 24 au 27 septembre, avec en point d'orgue ce dimanche, la course en ligne hommes.

Des jurassiens en forme

Outre l'Isérois, les régionaux de l'étape ne sont pas en reste. Alexis Vuillermoz, s'adjuge le titre de meilleur jurassien de ce critérium avec une arrivée au milieu d'un gruppetto intercalé entre le vainqueur et le peloton. Avec l'homme de Saint-Claude, c'est Théo Delacroix qui est également monté sur le podium.

Le coureur de 21 ans, tout juste professionnel, décroche le titre de meilleur jeune de l'épreuve. Le jurassien, passé par le club d'Etupes dans le Doubs, vient tout juste de signer son premier contrat professionnel avec l'équipe Circus-Wanty Gobert.