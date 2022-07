Nantes : 1200 pilotes ce week-end pour les championnats de France de BMX

Ce week-end, Nantes accueille les championnats de France de BMX, ce sport qui consiste à faire des figures spectaculaires sur un petit vélo, le tout sur une piste à bosses et à toute vitesse. Plus de 1200 pilotes sont attendus ce week-end, hommes ou femmes, venus de toute la France, sur la piste éphémère du parc des expositions de la Beaujoire. Ce vendredi, pour le dernier jour d'entraînement avant le championnat, plusieurs centaines de "riders" s'élancent dans les airs. Beaucoup ont commencé très jeunes.

Premières figures à quatre ou cinq ans

Ils sont d'ailleurs plusieurs centaines ce vendredi, à la veille de la compétition, à porter leur BMX pour atteindre le sommet de la piste à bosses. 380 mètres de terrain où les amateurs de sensations fortes s'entraînent avant le championnat de France prévu ce samedi. "A quatre ans, je faisais déjà du vélo sans les roulettes, raconte Kylian, 17 ans, qui s'entraîne au club de Carquefou. "Mes parents m'ont proposé de faire du BMX, parce que je me débrouillais bien sur un vélo. Je me suis inscrit en club, et depuis je n'ai jamais arrêté".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ce sport acrobatique est surtout très populaire chez les adolescents et jeunes adultes. En moyenne, très peu d'adeptes ont plus de trente ans. Nolan, 18 ans, vient de Grand'landes, en Vendée. Il a commencé le BMX à l'âge de 5 ans et a donc déjà 13 ans de BMX à son actif... Il s'entraine avec acharnement pour la Coupe de France. Il sort de la piste à bout de souffle. "Sur un BMX, tout peut arriver en une course, explique-t-il. On peut tout perdre ou tout gagner en l'espace d'une seconde."

18 ans et déjà sélectionné en équipe de France

Celui qui a déjà presque tout gagné, c'est Pierre Geisse, 18 ans. Ce jeune Auvergnat fait déjà partie de l'équipe de France de BMX. Avec Léa Brindjonc, 18 ans elle aussi, il est le plus jeune de l'équipe de 12 riders sélectionnés par Julien Sastre. "Le fait que je sois encore jeune va me permettre de prendre rapidement de l'expérience, confie Pierre. Je vais pouvoir progresser encore plus vite avec tous ces pilotes expérimentés autour de moi. Les Jeux olympiques, je n'y pense pas encore, je suis peut-être encore un peu jeune... Peut-être pas pour 2024, mais pourquoi pas tenter les sélections de 2028."

En attendant 2028, Pierre sera sur la piste éphémère du parc des expositions de Nantes, ce week-end. Et si la Coupe de France a lieu ce week-end, la Coupe du monde se déroulera du 26 au 31 juillet. Pierre Geisse, Léa Brindjonc et leurs coéquipiers seront au rendez-vous pour cette compétition spectaculaire.