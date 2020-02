Nationale 1 : Laval Cyclisme 53 lance sa saison ce week-end sur les Plages Vendéennes

Vincent Jérôme, manager de l'équipe route de Laval Cyclisme (à gauche) et Steven Laurent, directeur sportif.

Laval, France

Samedi 15 février en Vendée, l'équipe route de Laval Cyclisme 53 va lancer et pour la première fois de son histoire, au niveau Nationale 1. Le club mayennais fait en effet partie des 21 équipes françaises évoluant à ce niveau. Dans l'effectif lavallois, 14 coureurs dirigés pour la quatrième saison par le Ligérien, Steven Laurent.

Vincent Jérôme au poste de manager

Steven Laurent sera épaulé par Pierre Guével, un homme qui a notamment entraîné l'ancien coureur professionnel mayennais, Vincent Jérôme. Lequel devient manager de l'équipe route de Nationale 1. Un rôle à titre bénévole pour Vincent Jérôme qui a mis un terme à sa carrière fin 2015 et qui depuis travaille dans le milieu des assurances. "Je vais apporter mon expérience de dix années chez les pros. Le but étant de structure le club", explique Vincent Jérôme.

Fabrice Havart, Sylvain Prodhomme et Philippe Dalibard (ancien coureur et ancien directeur sportif DN1) seront eux directeurs sportifs adjoints tout au long de la saison.

Objectif, top 15

Pour sa première saison au plus haut niveau amateur, l'équipe de Laval Cyclisme espère bien figurer sur les principales courses de la région. Et concernant la Coupe de France de Nationale 1 composée de quatre manches (dont la première, le 15 mars avec Nantes-Segré), l'équipe lavalloise espère terminer dans les quinze meilleures. Le directeur sportif, Steven Laurent précise : "nous sommes au début d'un nouveau chapitre et notre souhait est de s'installer dans les deux premiers tiers. Durant la saison, un total de 10 à 15 victoires serait une satisfaction."

L'effectif lavallois

Freddie Guilloux, 30ans

Moke Granger, 27 ans

Tommy Pouget, 26 ans

Valentin Terrien, 25 ans

Thorsten Askervold, 24 ans

Célestin Guillon, 24 ans

Fabien Rondeau, 23 ans

Maxime Dransart, 22 ans

Florian Rapiteau, 21 ans

Jocelyn Baguelin, 20 ans

Clément Voisin, 19 ans

Dorian Debroise, 19 ans

Tom Baubry, 18 ans

François Biard, 18 ans