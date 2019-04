Niki Terpstra renonce à Paris-Roubaix après une lourde chute dans le Tour des Flandres

Lille, France

Il était le tenant du titre du "Ronde", le terme flamand pour dire Tour des Flandres. Le Néerlandais Niki Terpstra, de l'équipe française Direct Energie, a très lourdement chuté ce dimanche après-midi sur les routes belges, à 150 kilomètres de l'arrivée.

Le tenant du titre Niki Terpstra chute lourdement et quitte le Tour des Flandres #veloRTBFhttps://t.co/cOxiePio02 — RTBF Sport (@RTBFsport) April 7, 2019

Sur les images de la télévision belge, on le voit longtemps cloué au sol, sans bouger. Il a finalement été transporté à l'hôpital. Le médecin de son équipe a annoncé peu de temps après qu'il avait repris connaissance, souffrait d'un traumatisme crânien et qu'il ne pourra pas reprendre la compétition sur Paris-Roubaix, ce dimanche 14 avril.

#RVV19 Notre médecin confirme que @NikiTerpstra va bien. Cependant, victime d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, il ne pourra pas reprendre la compétition sur @Paris_Roubaix ! #AllezDirectEnergiepic.twitter.com/ozucaHyeTx — Team Direct Energie (@TeamDEN_fr) April 7, 2019

Victoire italienne

C'est le jeune italien Alberto Bettiol, 25 ans (Education First) qui remporte en solitaire la course devant le coureur danois Kasper Asgreen et le sprinter norvégien Alexander Kristoff.