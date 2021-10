Nouvelle victoire tricolore sur Paris-Gien-Bourges ?

147 coureurs s'élanceront ce jeudi de Gien à 12H35 pour 198 km à travers les monts du Sancerrois, notamment. Plusieurs favoris pour succéder au Berrichon, Marc Sarreau, absent cette année, qui s'était imposé en 2019. Les Français ont remporté les trois dernières éditions. Cette année, le sprinteur de l'équipe Groupama FDJ, Arnaud Démare, figure parmi les favoris. Le triple champion de France pourra compter sur le soutien d'un ancien vainqueur, en 2018, Valentin Madouas. Groupama FDJ en force avec un autre prétendant à la victoire, le britannique Jake Stewart. Coté tricolore, Nacer Bouhanni ronge toujours son frein : le sprinteur de la Team Arkea Samsic, a terminé deux fois deuxième en 2012 et 2015. Bryan Coquard et Christophe Laporte devraient aussi faire valoir leurs droits. Le Belge Tim Merlier, auteur d'une très belle saison avec une étape sur le tour de France et une sur le giro, en aura t-il encore assez sous le pied ? Citons également parmi les favoris : l'allemand Ackermann, ou encore l'italien Pasqualon. Un beau plateau mais malheureusement, pas de caravane publicitaire cette année, à cause des contraintes liées au covid.

