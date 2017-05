Nuits-Saint-Georges attend les Forçats de la Route!

Le 7 juillet prochain, le Tour de France débarque à Nuits-Saint-Georges. La mairie de la commune et la plupart des associations locales se mettent en quatre pour faire de cet événement une grande fête.

Le 7 juillet 2017, les coureurs vont parcourir 214 km entre Troyes et la petite cité viticole. Pour la 7e étape de la Grande Boucle 2017 ils quitterons la préfecture de l'Aube aux environs de 12h15, l'arrivée à Nuits devrait être jugée entre 17h06 et 17h35. La ligne d'arrivée sera tracée sur la RD 974 à la sortie Sud de la commune en direction de Beaune. Une ligne d'arrivée fictive avait été installée mi décembre pour célébrer cet évènement attendu depuis des années. Ce jour là, le maire, Alain Cartron, recevait le directeur du Tour, Christian Prudhomme et le quintuple vainqueur Bernard Hinault. Ils participaient à un séminaire d’Amaury Sport Organisation (ASO) l'organisateur de l'épreuve.

Alain Cartron à la sortie de Nuits-Saint-Georges à l'endroit exact où se situera la ligne d'arrivée! © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais pas question de se reposer sur ses lauriers, la commune doit réaliser plusieurs aménagements afin d'être prêt pour le jour "J". Elle doit notamment construire une zone technique pour accueillir les camions de France Télévision et ceux des radios... Une zone de vie face à l'ancien stade Vanaret pour recevoir le personnel d'ASO. La ville de Nuits-Saint-Georges doit faire également quelques travaux sur le bord de la route afin de répondre aux obligations du Tour de France.

"Nous allons voir à Nuits le plus gros sprint du 104e Tour de France!"

Le maire divers droite de Nuits-Saint-Georges, Alain Cartron, nous a emmené sur le lieu de la future arrivée. En contrebas de la route il nous a montré des camions en train de s'activer sur un petit terrain appartenant à ville. "Il faut que l'on nivelle toute cette parcelle pour que tous les camions de l'organisation d'ASO puissent s'installer ici, ça va être la zone technique, tous les gens de la presse se trouveront ici avec leurs camions de transmission". C'est sur et autour de cette ligne d'arrivée que tout va se passer "on prévoit un sprint énorme ici, le plus gros sprint du 104e Tour de France" s'enthousiasme le maire.

Alain Cartron, le maire de Nuits-Saint-Georges

Le maire Alain Cartron s'attend à une grande journée le 7 juillet prochain © Radio France - Thomas Nougaillon

La mairie de Nuits va faire intervenir de très nombreux bénévoles. "Ils viendront quelques jours avant pour pouvoir installer tout ce qui est décoration, fleurissement de la ville et puis le jour "J" il va y avoir du monde pour s'occuper des barrières, du centre de presse, on a besoin d'environ 150 bénévoles pour cette journée, la veille et même l'avant veille" nous dit Nathalie Loizelet, chargée des animations et de la communication.

Nathalie Loizelet, chargée des animations et de la communication, prépare dans la bonne humeur cet évènement qui va marquer la ville de Nuits © Radio France - Thomas Nougaillon

La municipalité de Nuits-Saint-Georges a invité début février une soixantaine d’associations Nuitonnes pour évoquer cette arrivée d’étape et voir ce qui pourrait être fait pour l'animer. C'est ainsi que le CS Nuits-Saint-Georges, le club de rugby, le plus important de la commune en nombre de licenciés, ambitionne de créer un "vélo humain" grâce aux 150 enfants de son école de rugby. Le président du CS Nuits, Vincent Léchenault "y aura un plan qui sera matérialisé sur le terrain par des plots reproduisant un vélo, après ce sera vivant, ce sont les jeunes qui viendront se positionner pour rendre ce vélo mobile, le but ce sera de les faire courir." Un projet qui est encore en cours de réflexion! En tout cas ce vélo humain devra être visible sur la pelouse du stade de rugby pour être filmé par les hélicoptères d'ASO.

Vincent Lechenault le président du CS Nuits-Saint-Georges

Les associations Nuitonnes sont elles aussi sur le pont! Ici Vincent Lechenault, président de l'emblématique club de rugby du CS Nuits Saint-Georges en Fédérale 3 © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour cette épreuve on attend pas moins de 350 journalistes du monde entier et au moins 30 000 visiteurs. Mais accueillir la 7e étape du tour de France ça a un prix. La mairie estime que cela va coûter 160 000 euros tout compris dont 120 000 euros de droits d’entrée pour participer au Tour de France. Mais selon Alain Cartron entre les subventions et les aides que la mairie devrait recevoir de la Région et du Département notamment cela devrait au final lui coûter environ 60 000 euros.