Thibaut Pinot ne sera pas au départ du Tour de France 2021

En direct sur les réseaux sociaux ce mardi à la mi-journée, la formation Groupama Fdj a profité de la présentation de la nouvelle saison pour confirmer l'information qui circulait depuis dimanche : Thibaut Pinot ne sera pas au départ du prochain Tour de France qui s'élancera de Brest le 26 juin 2021.

A 30 ans, le coureur de Mélisey tentera plutôt de se relancer sur le Tour d'Italie au mois de mai. " C'est une décision qui a été mûrement réfléchie. C'était le moment de retourner au Tour d'Italie. En voyant le parcours du Tour de France cette année, j'ai vu que ce n'était pas le bon parcours pour moi", a expliqué Thibaut Pinot.

La renaissance après la malédiction ?

Le coureur de Mélisey avait tout misé sur la plus grande course cycliste du monde ces deux dernières années. En 2019, il avait abandonné sur blessure à deux jours de l'arrivée à Paris alors qu'il était à la lutte pour la victoire finale après un succès d'étape au sommet du mythique Tourmalet, son troisième bouquet sur le Tour de France.

En 2020, désigné comme l'un des favoris de l'épreuve, une chute dès la première étape à Nice avait ruiné ses espoirs. Le Franc-Comtois avait traîné sa blessure au dos jusqu'aux Champs-Elysées sans avoir pu rivaliser avec les meilleurs. Thibaut Pinot avait terminé le Tour à une anonyme 29e place. Son cadeau de consolation avait été la traversée triomphale de son village de Mélisey, lors de l'avant dernière étape entre Lure et la Planche des Belles filles.

Rendez-vous sur le Tour en 2022

C'est la deuxième fois depuis qu'il est passé professionnel en 2012 que Thibaut Pinot manquera le Tour de France. " J'ai manqué 2018 et l'année d'après j'avais vécu presque mon meilleur Tour en 2019. Donc, si ça peut me permettre de revenir à 100% sur le Tour de France en 2022, ce sera du bonus pour tout le monde", a ajouté le coureur haut-saônois.

L'Italie terre de relance

S'il a appris à aimer le Tour de France avec les années, malgré ses nombreuses déceptions, Thibaut Pinot veut savourer son retour sur le Tour d'Italie. Apprécié des tifosis, le Haut-Saônois espère se relancer dans ce Giro 2021, sur une course de trois semaines dont le départ sera donné le 8 mai.

En 2018, malade, il avait perdu sa place sur le podium, la veille de l'arrivée à Milan, avant de triompher quelques mois plus tard sur les mêmes routes italiennes lors du Tour de Lombardie, ce qui reste à ce jour le plus beau succès de sa carrière dans une course de prestige (l'un des cinq monuments du calendrier international).

à lire aussi Le Français Thibaut Pinot remporte le tour de Lombardie

Groupama Fdj jouera la carte Démare en juillet

Thibaut Pinot a confirmé que le parcours pas assez montagneux de l'édition 2021 du Tour de France n'était pas adapté à ses qualités. La formation du trèfle va d'abord miser sur Arnaud Démare. Le sprinteur picard y fera son grand retour, trois ans après sa dernière participation. Une juste récompense pour le champion de France en titre qui a remporté quatre victoires au sprint sur le dernier Tour d'Italie et quatorze succès au total en 2020, le record.