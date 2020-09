Selon Olivier Richefou, l'Espace Mayenne à Laval pourrait accueillir une étape du Tour de France en 2021

Qui avez-vous pu rencontrer ce mercredi lors de cette étape du Tour de France ?

Malheureusement, je n'ai pas pu rencontrer Christian Prudhomme, le patron du Tour. Comme vous le savez, il a contracté le coronavirus et ne peut pas être sur les étapes pendant une semaine. J'ai pu voir Cyrille Tricart, le responsable administratif qui coordonne l'organisation. Quand on discute de vive voix, c'est toujours plus efficace !

Est-ce que vous pouvez affirmer que le Tour passera en Mayenne l'an prochain ?

J'aimerais vous le dire ! J'ai plutôt bien avancé me semble-t-il car j'ai rencontré des personnes responsables de l'organisation du départ et de l'arrivée des étapes. C'est bien de connaître davantage ceux qui sont à la manœuvre. Ils connaissent les contraintes qui doivent être remplies pour organiser un départ ou une arrivée. J'ai une idée derrière la tête, avec un lieu superbe qui se profile à l'horizon. C'est un lieu où un vélodrome est en cours de construction, il va s'y passer de grands événements sportifs, culturels dans les prochains mois ... je pense bien évidemment à l'Espace Mayenne. Pour moi, c'est un lieu parfaitement approprié pour accueillir un départ ou une arrivée du Tour. Les échanges que j'ai eu avec les responsables me laissent penser que ça peut être dans leurs radars !

Qu'en pense la ville de Laval ?

On a échangé avec le maire Florian Bercault sur ce sujet et on va continuer à le faire pour présenter une candidature. On a encore du temps mais les choses vont dans le bon sens. Je suis certain que la Mayenne saura se rassembler pour une candidature commune. Avec Espace Mayenne, on tient un haut lieu du sport de demain dans le département. La présence d'un vélodrome est symbolique quand on parle du Tour.

Vous avez senti les organisateurs séduits par ce projet ?

Je pense que le lieu est parfaitement adapté. Vous savez, quand on est organisateur on aime bien les nouveautés. C'est une belle occasion de faire découvrir ce lieu nouveau et c'est pour nous une fierté d'avoir construit ce lieu magique qui sera à disposition des mayennais au printemps prochain.