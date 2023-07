On a passé une journée dans la voiture balai, sur la pire étape de montagne du Tour de France

C'est un simple van, mais le bruit de son moteur est le pire cauchemar des coureurs cyclistes du Tour de France. Ce moteur, c'est le son de la défaite : celui qui dit que vous êtes le dernier du peloton et que vous risquez d'être éliminés. Ce moteur, c'est aussi votre dernier ami sur le Tour, celui qui vous donnera les ultimes encouragements ou la bouteille d'eau qui fera la différence. Ce van, c'est la voiture balai du Tour de France.

ⓘ Publicité

Derrière le volant, un homme : Stéphane Bezault, conducteur de la voiture balai depuis 2017. Chauffagiste près de Chartres le reste de l'année, il se transforme, sur le Tour de France, en pilote, en nounou parfois et, malgré lui, en juge arbitre impitoyable. À ses côtés dans la voiture balai, le commissaire de la course, Éric Grandjean. À eux deux, ils surveillent l'arrière de la plus grande course de vélo du monde.

Stéphane Bezault, la pilote de la voiture balai pendant la terrible 17e étape entre Saint-Gervais et Courchevel. © Radio France - Virginie Salanson

Pilote, nounou et juge impitoyable

Sur cette 17e étape, entre Saint-Gervais et Courchevel, comme sur les autres, chacun a son rôle. Pour Stéphane, il s'agit de "suivre le peloton au départ. Si des coureurs sont lâchés au fur et à mesure, on reste toujours avec le dernier, ou le grupetto et on les suit jusqu'à l'arrivée. S'il y a un abandon, les coureurs peuvent monter avec moi" détaille-t-il. Éric Grandjean, lui, vérifie qu'il n'y ait pas de triche ou de petits arrangements "on regarde que l'arrière de la course soit réglementaire" explique celui qui est aussi vice-président du vélo club de Nayais, dans le Béarn et dont c'est le premier Tour de France. Il surveille qu'il n'y ait pas de bidon collé*, ni de coureur en train de pédaler derrière la voiture de son directeur sportif (ce qui donne un avantage aérodynamique).

Une course infernale

Dès le début de cette 17e étape, dans la montée du premier col, celui des Saisies (13,4 km à 5,1%), on sent que la course sera infernale pour certains coureurs. L'air est lourd, le soleil plombe chaque coup de pédale, il fait 35°C sur le bitume. Phil Bauhaus est le premier à lâcher le peloton presque dès le départ de l'étape. Même dans les parties plates, le coureur allemand de la Bahrain Victorious n'arrive pas à "tirer le grand braquet". Sous les encouragements du public, il tiendra jusqu'au début du Cormet de Roselend, puis posera finalement le pied à terre, fourbu, à 15km du sommet de ce monstre du Tour : près de 20 km à 6 % de moyenne. C'est le premier abandon.

Le retard de Phil Bauhaus s'aggravera, inexorablement, jusqu'à son abandon. Éric Grandjean (à d.) surveille les écarts grâce à son chronomètre. © Radio France - Virginie Salanson

Bataille haletante contre le chronomètre

Une autre bataille commence. C'est au tour de Simon Geschke d'être rattrapé par la voiture balai dans le Cormet du Roselend. Il est le nouveau dernier du peloton et va livrer une bataille haletante contre le chronomètre. Après deux heures de course, le coureur allemand de la Cofidis semble plus en forme que son infortuné compatriote. Dans la voiture balai, Stéphane Bezault et Éric Grandjean ne sont pas encore convaincus qu'il ira au bout, "mais il est mieux parti, c'est sûr".

L'ascension du deuxième sommet du jour est à couper le souffle : de beauté, avec le lac turquoise du lac du barrage de Roselend et... de difficulté. Le peloton est loin devant et grimpe à un rythme d'enfer jusqu'aux 1.968 mètres d'altitude. En bas des lacets, Simon Geschke avance, coûte que coûte. "Là, il ne faut pas lever la tête, sinon il va voir où sont les autres et tout ce qu'il doit grimper" conseille Stéphane Bezault, car le moral, c'est "essentiel" dit-il, "il faut une force mentale extraordinaire pour être un coureur cycliste professionnel. Et tout compte". En bas du Cormet de Roselend, Simon Geschke est à 13'30'' de la tête de la course. De la performance du vainqueur du jour, dépendront les minutes de retard qui lui seront accordées et donc, son élimination, ou non, du Tour de France. Le calcul ne se fera donc qu'à la fin de l'étape, une épée de Damoclès cruelle.

L'échappée, loin devant Simon Geshcke, encore de l'autre côté du lac de Roselend. © AFP - Marco Bertorello

Seul, avec le public

En vélo, un cycliste dépense deux fois plus d'énergie lorsqu'il avance seul. Et seul, Simon Geschke le restera jusqu'à la fin de l'étape, il ne rattrapera jamais le gruppetto. C'est là que le public fait la différence. Tout au long de la course, le dernier du peloton sera encouragé, applaudi, acclamé à chaque passage de sommet, comme s'il était le premier à le franchir. Essentiel pour avancer et continuer d'y croire. Sous une chaleur toujours écrasante, passe le Cormet, puis Bourg-Saint-Maurice et la côte de Longefoy (6,6 km à 7,5%). Toujours derrière Simon Geschke, la voiture balai roule à 20, puis 15 km/h dans les montées, puis file à près de 70 km/h dans les descentes.

Arrive enfin l'ascension vers Courchevel. Stéphane Bezault se rapproche régulièrement de Simon Geschke. Lui propose de l'eau, lui remplit un bidon, lui glisse quelques mots d'encouragement au passage. "Je ne sais pas si ça va lui faire du bien, mais c'est normal, il n'est pas tout seul. On n'est pas là que pour le suivre. Il faut lui donner un peu d'eau, le ravitailler et l'encourager. C'est bien ce qu'il fait, il faut qu'il finisse dans les délais ! On souffre toujours un peu avec eux, ça fait mal au cœur de les voir là, comme ça. On aime ça, on ne veut pas les voir comme ça à la dérive". Son meilleur souvenir du Tour de France ? "L'année dernière" répond-il sans hésiter, "quand le sprinteur Fabio Jakobsen a lutté pour boucler la 17e étape à Peyragudes . Il finit à quelques secondes pour rentrer dans les délais. Quand on arrive, il y avait tout son équipe qui l'attendait sur la ligne, on l'a tous encouragé et il a réussi". Une scène magnifiquement captée par la série Netflix "Au cœur du peloton".

Seize minutes pour finir la course

L'ascension du col de la Loze est surhumaine, avec des pourcentages à 15 ou 18% à certains endroits. Simon Geshcke continue son effort, ses traits se creusent, il zigzague parfois, mais il tient bon. Dans la voiture balai, on entend l'arrivée sur Radio Tour : loin devant, Félix Gall l'a emporté. Désormais, on peut faire les calculs. À 10km de l’arrivée et 3km du sommet du col de la Loze, il reste 16 minutes à Simon Geschke pour franchir la ligne d’arrivée.

Dans la voiture balai, on s'accroche aux portières

Sur la route, le public a même commencé à faire demi-tour, le spectacle est fini pour tout le monde, ou presque. Dans la voiture balai, Stéphane Bezault et Éric Grandjean échangent constamment avec la direction de la course "est-ce qu'il y a de la descente après la Loze ? S'il y a de la descente, ça peut le faire" estime le commissaire de la course. Impitoyable, le chronomètre égraine ses secondes. En haut de la Loze, il ne reste à Simon Geshcke que trois minutes pour grimper, encore, jusqu'à l'altiport de Courchevel et la ligne d'arrivée. On sent que le coureur est galvanisé, la voiture de son directeur de course l'a rejoint, il s'élance dans la dernière descente, après la Loze, si dangereuse que l'organisation a même placé des matelas en bord de route , en cas de chute des coureurs. Simon Geschke s'envole. Dans la voiture balai, on s'accroche aux portières, ça roule vite, très vite.

Au prix d'un dernier effort, Simon Geschke franchit la ligne d'arrivée. Il ne lui restait qu'une minute et vingt-deux secondes avant l'élimination. La voiture balai franchit elle aussi la ligne, juste derrière lui. Dans la voiture Stéphane Bezault et Éric Grandjean ne peuvent s'empêcher de brandir le poing de la victoire. "On est contents pour lui" sourit Stéphane Bezault. Et nous aussi. Il est temps de descendre de la voiture balai, la journée est finie. Avec la sensation, sans avoir donné un seul coup de pédale, du devoir accompli.

Éric Grandjean (à g.) et Stéphane Bezault (à d.) devant la voiture balai, à l'arrivée de la 17e étape du Tour de France, à Courchevel. © Radio France - Virginie Salanson

* Bidon collé = en cyclisme, le "bidon collé" consiste à prendre appui de façon durable sur le bidon d'eau tendu par le directeur sportif, dans sa voiture.