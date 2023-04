"On commence à sentir l'engouement ! ", dans trois mois c'est l'arrivée du Tour de France 2023 au Markstein

La fièvre commence doucement à monter. L'arrivée du Tour de France cycliste 2023 au Markstein, ce sera dans près de trois mois. Il s'agira de l'avant dernière étape entre Belfort et le Markstein . 133 kilomètres et 6 cols au programme.

Arrivée identifiée, près de la luge sur rail

Le dernier passage du tour en Alsace, c'était en 2019, avec une arrivée à Colmar et un départ à Mulhouse. Le Markstein a accueilli l'été dernier une étape du tour féminin. La station et les collectivités locales sont donc rôdées à l'organisation. Il y aura aussi l'installation du centre de presse dans la station.

Une boucle avant l'arrivée près de la luge sur rail - Communauté de communes de Saint-Amarin

Lors de la dernière réunion avec Amaury Sport Organisation, l'organisateur du tour, l'arrivée a été identifiée. 600 mètres avant, les coureurs suivront une boucle, ils termineront par un faux plat devant la station de la luge sur rail.

Nombreuses réunions en cours avant le jour J

Le Tour de France, c'est une grosse organisation qui est en route. " C'est du stress, mais du stress positif. Mes équipes sont mobilisées avec des personnes qui travaillent au quotidien sur l'organisation de cette arrivée. Il y a un peu de pression, mais ça va bien se passer," commente Cyrille Ast, le président de la communauté de communes de Saint-Amarin.

Il faut préparer les routes, reboucher les nids de poule, bien connaitre le parcours et le sécuriser pour les cyclistes et les spectateurs.

Ce sera aussi une belle vitrine pour l'ensemble de la vallée, le jour J mais aussi des semaines et des mois après. Il y aura aussi de nombreuses retombées économiques.

"On sent un engouement. Il y a énormément de fans qui commencent à se manifester sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens adorent le Tour de France car il y a ce côté populaire, tout en découvrant de magnifiques paysages et c'est formidable pour nous," poursuit Cyril Ast.

L'arrivée a été marquée au Markstein - Communauté de communes de Saint-Amarin

