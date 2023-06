"On veut lui dire merci" : les supporters de Thibaut Pinot se préparent à son dernier Tour de France

Thibaut Pinot et des fans, lors de l'étape du Tour de France entre Morzine et Megève en 2022.

Au bout de quelques minutes de discussion, Valérie a les yeux embués. "Il nous a apporté plein de choses" s'émeut l'habitante de Melisey en évoquant l'ultime Tour de France à venir de l'enfant du pays, Thibaut Pinot. "On veut lui dire merci. Ça va nous faire tout bizarre de plus le voir sur le Tour... C'était un événement magnifique, il nous a tellement fait vibrer."

Une fierté, un exemple, un porte-drapeau et un voisin. Thibaut Pinot représente beaucoup de choses pour son village. Un attachement qui dépasse les générations. Vélo garé à l'ombre, Auguste, 13 ans, aurait voulu voir plus de Tours avec Thibaut, comme tout le monde l'appelle ici : "Je suis un peu triste. Il courait bien... En plus je l'ai déjà croisé en faisant du vélo. Je l'aime bien !" confie l'adolescent. "Il va nous manquer. On se demande qui on va supporter après" se désole Christian, qui a "des frissons rien qu'à en parler".

Soutien des quatre coins de la France

Une côte d'amour qui a depuis longtemps dépassé les frontières de Mélisey. Les coups d'éclats et les déceptions de Thibaut Pinot sur le Tour , et autres compétitions, ont réuni autour de lui un public fidèle, au bord des routes et sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, le compte "Collectif Ultras Pinot " réunit plus de 6000 abonnés. Entre deuxième degré et memes, ce "délire de potes" sert aussi à relayer les demandes de ceux qui veulent voir une étape entre fans de 'Tibopino'.

Et les messages affluent de partout. "On est juste une petite base arrière dans la grande famille de tout ceux qui se reconnaissent en Thibaut Pinot et qui l'aiment d'un amour fou" sourit Humbert, un des animateurs du compte, qui vit à Paris. Lui aussi reconnaît une "émotion particulière" avant le départ de cet ultime Tour. "Après Pinot, je continuerai à aimer et à suivre le vélo. Mais je pense que je ne retrouverais pas un tel attachement, une telle vibration particulière. De le suivre, cela a transcendé un peu notre façon de vivre les courses. Parce qu'il dénote aussi dans ses hauts et ses bas, dans son caractère, parfois dans sa façon de courir, avec le cyclisme moderne, très, très calibré et très scientifique."

La Pinotmania aux quatre coins de la France avait même poussé deux cousins, originaires l'un d'Amiens, l'autre de Pau, à écrire une chanson à la gloire de leur héros, en 2020.

JAUNE MAYO - TIBOPINO (CHANSON A LA GLOIRE DE THIBAUT PINOT)

Pierre, Vosgien, est tombé dans la marmite Pinot aussi. Et cela l'a amené à assister à des étapes un peu partout. Mais en particulier sur les terres de l'idole : "J'étais à chaque fois à la Planche des Belles Filles quand le Tour y passait. Mon meilleur souvenir, c'était en 2022 : j'avais fait avec mon père et un ami un tifo 'Allez Pinot'. C'était une vraie communion."

Point d'orgue le 20 juillet

Pour lui dire un dernier au revoir sur les routes du Tour, tous les fans de Pinot ont coché une date : le samedi 20 juillet, avant-dernière étape du Tour 2023, entre Belfort et Le Markstein. Non loin donc des terres hautes-saônoises du coureur de la Groupama-FDJ. "Ça tombe bien, je ne travaille pas ce jour là !" s'emballe Valérie à Melisey. "Je serai là avec mes enfants, mes amis... On sera tous de la partie, avec un gros pincement au cœur. J'ai déjà son portrait peint sur une affiche. Mais là, on va lui faire un gros cœur avec écrit : 'Merci'".

Une émotion qui prendra aussi la forme d'une grosse ambiance. De nombreux supporters prévoient de se réunir pour faire un "Virage Pinot" à environ deux kilomètres du Sommet du Petit Ballon. "Le hasard fait que la dernière étape de montagne de la carrière de Thibaut sur le Tour sera à domicile. Ça va être énorme !" se réjouit Pierre, qui campera dans la montée dès la veille.

Les détails des animations ce jour-là arriveront dans les jours qui viennent. Par ailleurs, une retransmission de l'étape sur grand écran aura aussi lieu au stade de Melisey, de 10h à 20h, avec buvette, restauration et "surprise de Thibaut à la fin de l'étape".

"Ce ne sera pas un jubilé"

En plus de l'émotion du dernier Tour de leur héros, les supporters de Pinot ressentent aussi de l'excitation. Car le cinquième du dernier Tour d'Italie est en forme.

"Ce ne sera pas un jubilé" veut croire Thierry. "Ce sera son dernier Tour, mais il va finir à un très bon niveau" analyse Matthieu Converset, gérant du magasin Les Cycles des mille étangs à Melisey , et ami du coureur. "Je pense que c'est ce qu'il voulait. Il ne voulait pas traîner sa misère encore une année, juste pour faire une année. Sortir par la grande porte, c'est beau. J'espère qu'il va y arriver."

A Melisey en tout cas, pas de doute : tout le monde mise sur au moins une victoire d'étape.