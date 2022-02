Orléans accueillera dans un mois la deuxième étape du Paris-Nice 2022

Les amateurs de cyclisme ont coché la date depuis longtemps dans leur agenda. Dans un mois le lundi 7 mars Orléans accueillera le Paris-Nice. La 80ème édition de la "course au soleil" partira la veille de Mantes-la-Ville, dans les Yvelines. Orléans est ville d'arrivée de la 2ème étape. La course se déroule cette année du 6 au 13 mars. Vingt-deux équipes prendront le départ, pour un parcours total de près de 1200 kms avec huit étapes jusqu'à Nice. Cela fait dix ans qu'Orléans n'a pas accueilli le peloton.

Une étape pour les sprinters

Cette deuxième étape longue de 159,2 kilomètres s'élancera d'Auffargis (Yvelines) elle traversera les plaines de Beauce, le peloton entrera dans le Loiret à Neuville-aux-Bois puis traversera Loury, Trainou, Donnery, Saint-Denis-de-l'Hôtel, direction ensuite Darvoy de l'autre côté de la Loire, Sandillon, Saint-Cyr-en-Val et Orléans où les coureurs emprunteront le pont Thinat pour entrer dans la ville. L'arrivée sera jugée boulevard Alexandre Martin, aux alentours de 16 heures.

A Orléans on risque d'avoir du très beau spectacle

"C'est un beau parcours mais les coureurs ne vont pas nous aimer, ils vont même nous détester, car s'il y a du vent, cela va "exploser" de partout sur cette étape" dit en souriant, le directeur de Paris-Nice François Lemarchand. "Je pense qu'il y a des équipes qui vont profiter de cette deuxième étape pour créer des automatismes pour la suite de la saison, notamment pour le Tour de France qui partira du Danemark (le 1er juillet prochain) et où il y aura quasiment les mêmes conditions de course avec du vent également". Du coté des coureurs les meilleurs seront là, assure le directeur de la course, le slovène Primoz Rogic, le belge Wout van Aert ou encore Fabio Jakobsen, le sprinter néerlandais.

Le maire d'Orléans Serge Grouard et Marc Gaudet le président du Département du Loiret, entourent Christian Prudhomme le directeur du Tour de France - Lydie Lahaix

La dernière fois que Paris-Nice est passé à Orléans c'était en 2012, c'est le sprinter belge Tom Boonen qui s'était alors imposé. Grand amateur de cyclisme, Serge Grouard, le maire d'Orléans se réjouit d'accueillir l'épreuve. Orléans a reçu Paris-Nice à cinq reprises dans le passé, notamment en 1974 avec la victoire d'Eddy Merckx (qui remporta la même année son cinquième et dernier Tour de France).

"C'est une très belle étape que nous allons vivre et qui se terminera en plein coeur d'Orléans sur le boulevard Alexandre Martin où il y a une très grande esplanade. On aura une sorte de "village" avec du mouvement et de la vie" espère le maire. La ville attend beaucoup de monde et a prévu des animations en lien avec les écoles et les clubs cyclistes de la métropole. "On a besoin de sourire après cette période très pénible liée au Covid, on a envie de retrouver cette joie toute simple d'assister à une superbe compétition et de partager cela ensemble" assure Serge Grouard.

En attendant le Tour de France ...

Le maire d'Orléans affichait un franc sourire et une vraie complicité, ce lundi, avec le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, venu remercier les élus de la Ville et du Département du Loiret, de leur soutien. L'occasion de lui poser la question, à quand le retour de la Grande Boucle à Orléans ? La dernière fois c'était il y a 21 ans, en juillet 2001.

"Le Tour tout le monde en rêve" reconnait Christian Prudhomme. "Nous avons la chance d'avoir 300 candidatures pour être ville étape chaque année pour une trentaine de places. Et j'ai bien conscience qu'il y a longtemps trop longtemps sans doute, que nous n'avons pas fait étape dans le Loiret, vingt ans pour Orléans et une dizaine d'années pour Montargis (juillet 2010)". Christian Prud'homme ajoute "mais vous verrez le Tour ici dans les années qui viennent et en tout cas je m'y suis engagé devant les élus, dans le mandat actuel qu'il s'agisse du mandat municipal ou du mandat départemental" conclue-t-il, autrement dit d'ici 2026 voire 2028.

