Orléans, France

Le parcours de la 106ème édition du Tour de France n'est pas encore dévoilé, il le sera entièrement à la mi-octobre. On sait juste que le Grand Départ sera donné de Belgique à Bruxelles avec une étape le samedi 6 juillet 2019 passant par la Flandre et la Wallonie et un contre-la-montre par équipe le lendemain. Pour le reste, c'est le grand suspense. Orléans fait partie des très nombreuses villes qui espèrent accueillir une étape du grande boucle comme le confirme Medhi Gharzouli, responsable du pôle manifestations à la direction des sports, "on dépose régulièrement des dossiers, et on est de nouveau candidat pour 2019, on a monté notre dossier en début d'année."

La dernière fois à Orléans, en 2001

La dernière visite du tour de France à Orléans, c'était en 2001. Et encore, il avait fallu se contenter d'un départ. Les coureurs étaient arrivés à Evry en région parisienne. Il s'agissait de la 19ème étape, une étape de 149 kilomètres. Le peloton était arrivé groupé à Evry où l'Allemand Erik Zabel s'était imposé au sprint. Depuis plus rien ! "Et c'est long," admet Medhi Gharzouli, "on aimerait bien obtenir une arrivée et pourquoi pas, les deux, un départ et une arrivée."

Faire ses preuves sur le tour de l'avenir

Avant peut-être le Tour de France, Orléans accueille ce lundi 20 août la 3ème étape tour de l'avenir dont c'est la 55ème édition. Le tour de l'avenir est un mini-tour de France en 9 étapes pour les moins de 23 ans, les meilleurs espoirs mondiaux. A Orléans, c'est un contre-le-montre par équipe de 20 kilomètres 200. "L'occasion de faire ses preuves," estime Medhi Gharzouli, responsable du pôle manifestations à la direction des sports, "de prouver que la ville est capable d'organiser une grande course internationale."

Orléans veut montrer son intérêt pour le cyclisme. "On a organisé des étapes sur le tour du Loiret ces deux dernières années, le Paris-Nice en 2012," ajoute-t-il, "et donc le tour de l'avenir ce lundi, on est intéressé aussi bien par le cyclisme amateur que le cyclisme professionnel. Le cyclisme est encore le seul sport gratuit ouvert au plus grand nombre."

Orléans doit montrer son savoir-faire pour taper dans l'oeil d'ASO, la société organisatrice du tour de France. La dernière fois, qu'elle a choisi une ville du Loiret, c'était Montargis en 2010.