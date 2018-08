Orléans, France

Les rues d'Orléans envahies par les cyclistes ce lundi ! C'était la quatrième étape du Tour de l'Avenir, l'équivalent du Tour de France pour les jeunes coureurs âgés de 19 à 23 ans. Cent-cinquante coureurs environ originaires de 23 pays ont pris part à cette course contre-la-montre de 20 kilomètres 200.

Une centaine de curieux ont assisté aux départs. Tous ne sont pas forcément des passionnés de cyclisme, à l'image de Marielle : "Je suis là pour faire des jolies photos que je vais partager sur Facebook. J'en ai déjà mis tout à l'heure ! J'ai mis les préparatifs et mes amis attendent la suite ! Je vais essayer de filmer le départ !"

"Ça me rappelle mes vingt ans !"

L'équipe japonaise est la première à s'élancer, Marielle filme la scène et la partage immédiatement sur ses réseaux sociaux. Pendant ce temps, Pierre, 83 ans n'en manque pas une miette. Lui est un véritable accro de la pédale : "Ça me rappelle mes vingt ans ! Je ne fais plus de vélo parce que j'ai été opéré des rotules. Ça me manque alors je me contente de regarder les gamins... C'est moins fatigant !"

Pour cet autre spectateur, également prénommé Pierre, le plus intéressant dans le Tour de l'Avenir, ce sont les coulisses : "J'ai bien aimé voir le matériel, les équipes à l'échauffement sur les machines. C'est très accessible on peut approcher les coureurs, c'est très sympa."

Le Tour de l'Avenir, révélateur de talents

Parmi les cent-cinquante coureurs qui prennent part à cette édition, certains deviendront peut-être de futures célébrités du cyclisme. Patrick tente de repérer les champions de demain : "Je crois qu'il y a un Colombien qui est très bon Dans les années à venir il sera peut-être à une très bonne place dans le Tour de France."

Cette quatrième étape a été remportée par l'équipe du Danemark. Le Norvégien Hakon Lunder Aalrust est le nouveau maillot jaune.

à lire Orléans est candidate à une étape du Tour de France 2019

Le Tour de l'Avenir se poursuit jusqu'au 26 août. Ce mardi 21 août, la cinquième étape de 145,8 km relie Beaugency à Levroux dans l'Indre.