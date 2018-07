Où voir le Tour de France dans l'Orne ?

Par Philippe Thomas, France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

La 7e étape, 231 kilomètres entre Fougères et Chartres, la plus longue cette année, va emprunter le sud du département de l'Orne avant de passer dans l'Eure ce vendredi 13 juillet. Et c'est le seul moment où vous pourrez le voir dans la région, alors autant en profiter !