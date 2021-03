Où voir passer les cyclistes de Paris-Nice dans les Alpes-Maritimes ce vendredi ?

La sixième étape de la course cycliste Paris-Nice marque l'entrée du peloton dans les Alpes-Maritimes ce vendredi. Une étape qu'il sera possible de suivre sur le bord des routes, excepté les 500 derniers mètres, dans la commune de Biot.

C'est le retour de Paris-Nice dans les Alpes-Maritimes un an après une édition privée de sa dernière étape niçoise : le sixième jour de course ce vendredi voit le peloton filer de Brignolles dans le Var jusqu'à Biot, pour une étape de 202 kilomètres plutôt promise à un sprinteur à moins qu'une bande de baroudeurs ne sèment la zizanie. Malgré le contexte sanitaire, vous aurez la possibilité d'applaudir les cyclistes à leur passage, en respectant bien sûr les gestes barrières et en portant le masque.

Relief à priori dessiné pour les sprinteurs, ou à un baroudeur entreprenant ! - A.S.O

Dans le vif du sujet dès l'entrée dans les Alpes-Maritimes

Pour les amateurs de cols, celui du Ferrier, sur les hauteurs de Saint-Vallier-de-Thiey sera à coup sûr le spot à ne pas rater. Quatre kilomètres et demi d'ascension, rien de dantesque, mais de quoi tout de même les admirer en plein effort, en vous installant dans l'un des lacets.

Autre ascension plus modeste, celle de la côte de Gourdon, dans la commune du même nom, qui vous offrira là encore de jolis panoramas. Ensuite, c'est un long toboggan avec un passage par le Bar-sur-Loup. Attention, vous y aurez une vue bien dégagée et de la place pour vous installer, mais le peloton va y passer extrêmement vite, ne clignez pas des yeux.

Vous pourrez ensuite les voir à Roquefort-les-Pins, Valbonne, puis Biot avec notamment un joli passage par sa vallée verte. Attention, impossible de voir l'arrivée, cela devrait probablement se finir au sprint mais la préfecture a dit non au public sur les 500 derniers mètres qui seront donc bouclés sur la route des colles. Pas de village arrivée non plus pour les raisons sanitaires que vous connaissez.