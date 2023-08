Paracyclisme : la Mayennaise Heïdi Gaugain sacrée championne du monde de poursuite individuelle

Encore un succès pour Heïdi Gaugain ! La paracycliste des Coëvrons a décroché ce samedi 5 août son premier titre de championne du monde de poursuite individuelle. À seulement 18 ans, elle s'est imposée aux championnats du monde à Glasgow en Écosse en 3'39"966, son premier titre de championne du monde !

"Je suis trop contente"

"C'est incroyable pour moi", confie l'athlète à nos confrères de France Télévision. "C'était dur, ajoute-t-elle. Franchement, c'était dur, je suis partie un peu plus vite que prévu et je me suis un peu écroulée sur la fin mais je sentais les encouragements et je savais que je devais le faire donc ça l'a fait, et je suis trop contente."

En octobre dernier, Heïdi Gaugain a décroché la médaille d'argent dans la même catégorie sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines en région parisienne. Même pas un an après, la voilà avec l'or, de quoi viser haut pour les Jeux paralympiques de Paris 2024.