Paracyclisme - Le corrézien Mathieu Bosredon est vice-champion du monde de contre la montre

Les championnats de monde démarrent sur les chapeaux de roue pour Mathieu Bosredon. Le corrézien de 32 ans a fini deuxième de la course contre-la-montre organisée aujourd'hui autour de Dumfries, dans le sud de l'Ecosse. Il est devancé par le néerlandais Jetze Plat de seulement huit secondes.

ⓘ Publicité

Mathieu Bosredon obtient ainsi la médaille d'argent, son meilleur résultat dans cette catégorie depuis le début de sa carrière.

Malgré tout, "je suis très content" dit Bosredon

A la fin de l'épreuve, le coureur corrézien s'est exprimé au micro de la fédération française de handi sport - cyclisme : "pour moi, c'était un chrono délicat car je fais partie des gros gabarits. Je savais que j'allais perdre du temps sur les plus légers, donc je suis parti assez vite pour prendre de l'avance et finir vite. Je fais un beau retour mais il me manque huit à dix secondes. Bien sûr que j'aurais voulu gagner, mais je suis quand même content. J'ai eu une préparation pas facile en juillet et des pépins de santé, donc je suis content d'être là."

Une petite journée de récupération attend désormais Mathieu Bosredon**. Le cycliste corrézien se présentera ce vendredi sur la course en ligne.** Départ prévu vers 15h15 heure française.