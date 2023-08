Paracyclisme : le doublé pour la Mayennaise Heïdi Gaugain aux championnats d'Europe sur route à Rotterdam

On n'arrête plus Heïdi Gaugain ! Après ses trois médailles (or, argent et bronze) aux Mondiaux à Glasgow en Écosse début août, la paracycliste originaire des Coëvrons a décroché ce samedi 19 août une deuxième médaille d'or aux championnats d'Europe sur route à Rotterdam aux Pays-Bas.

La paracycliste Heïdi Gaugain marque le doublé aux championnats d'Europe sur route à Rotterdam aux Pays-Bas. - Fédération française d'athlétisme Heïdi Gaugain est inarrêtable ! À 18 ans, la paracycliste de Saint-Georges-sur-Erve a remporté ce samedi 19 août 2023 un deuxième titre aux championnats d'Europe sur route à Rotterdam aux Pays-Bas. Après avoir décroché l'or sur le contre-la-montre vendredi, la Mayennaise s'est imposée sur l'épreuve en ligne, avec plus de 3 minutes d'avance sur ses concurrentes.