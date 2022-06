Paracyclisme : le Lavallois David Blin réalise le doublé aux championnats de France

Le Lavallois David Blin a encore tout raflé lors des championnats de France de paracyclisme à Ploërmel dans le Morbihan. Au guidon de son tricycle adapté à son handicap, David Blin s'est adjugé deux titres nationaux. La victoire samedi 11 juin lors de la course en ligne puis le meilleur temps le lendemain lors de l'épreuve contre-la-montre.

Au total, David Blin, licencié à Laval Cyclisme 53 et entraîné par Jean-Luc Bourgeais, compte onze titres de champion de France en paracyclisme (sept en course en ligne et quatre en CLM).

Son équipier, Anthony Raymond (catégorie C3) est également monté sur le podium. Il a pris la 3e place lors de la course en ligne (et 4e en CLM).

Ches les féminines, Heïdi Gaugain a remporté le titre de championne de France contre-la-montre (vice-championne de France en course en ligne). La Mayennaise s'entraîne au pôle espoir de paracyclisme dans les Pyrénées-Atlantiques.