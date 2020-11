Tour de France 2021 : les réactions des maires des villes étapes en Pays de Savoie

Le parcours du Tour de France 2021 a été dévoilé ce dimanche soir. Le peloton passera bien dans les Alpes avec des étapes au Grand-Bornand, à Cluses,Tignes et Albertville. Une fierté et beaucoup d'émotion pour les maires.

La Savoie et la Haute-Savoie seront une nouvelle fois traversées par les coureurs du Tour de France. Le parcours a été dévoilé ce dimanche soir. Le peloton attaquera la montagne par les Alpes, une semaine environ après le départ le 26 juin 2021 de Brest en Bretagne.

Retour à Tignes

Le cadeau de cette 108ème édition, c'est bien sûr le retour du peloton à Tignes le 4 juillet 2021. En 2019, la station savoyarde avait été privée de son arrivée par un violent orage et par une coulée de boue. Christian Prudhomme, le patron du Tour, avait donc promis d'y revenir.

"C'est un homme de parole, un homme humain", explique Serge Revial, le maire de Tignes. "On est resté en contact depuis le Tour en 2019, on s'est croisé deux fois et à chaque fois il a réédité ses vœux de venir nous voir. En plus, nous avons la joie d'avoir la journée de repos. En plein été, il y aura deux journées exceptionnelles à Tignes. Le sport c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous prend au tripes. Avoir le Tour, c'est magique."

Le Grand Bornand, "porte d'entrée des Alpes"

"Quand à nous, on sera la porte d'entre des Alpes", ajoute de son côté André Périllat-Amédé, le maire du Grand-Bornand, où les coureurs arriveront le 3 juillet après un départ d'Oyonnax. "Sur la fin d'étape, il y aura deux cols de première catégorie, le col de Romme et col de la Colombière, ce sera pour nous à nouveau beaucoup de fierté et puis un jour de fête et puis un grand moment. En plus, ça sera parfait pour lancer la saison touristique."

Cluses n'avait plus été ville étape depuis 18 ans

Autre élu aux anges, le maire de Cluses, Jean-Philippe Mas, qui a décroché le départ de la 9ème étape le 4 juillet (direction Tignes). "Cette nouvelle, c'est un rayon de soleil", confie-t-il. "Nous ça fait 18 ans qu'on avait pas eu le Tour. C'est donc un beau défi qu'on est prêt à relever, parce que ça fait quatre ans qu'on a monté le dossier et qu'on s'acharne sur les organisations de courses de vélos pour montrer qu'on pouvait le faire." Et Jean-Philippe Mas d'ajouter : "En plus avec tout ce qu'il se passe en ce moment, c'est un bel objectif que d'avoir à organiser ce départ."