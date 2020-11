L'ancien speaker du Tour Daniel Mangeas croit à une victoire d'étape de Benoit Cosnefroy sur le Tour 2021

On en connaissait les contours, on connait désormais le tracé du prochain Tour de France. Les organisateurs l'ont dévoilé ce dimanche 1er novembre. La Grande boucle s'élancera de Brest le 26 juin pour quatre étapes bretonnes, et se terminera sur les Champs-Elysées le 18 juillet.

3383 kilomètres avec notamment une double ascension du Mont Ventoux le 7 juillet, et deux contre-la-montre individuels. _"On revient à un certain classicisme_, pose l'ancien speaker du Tour, le Manchois Daniel Mangeas. La première semaine sera taillée pour les sprinters, avant un menu bien copieux avec les Alpes et les Pyrénées. Ceux qui ont joué les premiers rôles en 2020 s'installent comme les favoris de 2021."

Daniel Mangeas a repéré la partie bretonne du parcours, qui pourrait sourire à un autre manchois : Benoit Cosnefroy, le coureur d'AG2R. "Je le connais, il est très entreprenant, il ne traversera pas la Bretagne sans se mettre en évidence." L'ancien speaker mise notamment sur la 2e étape :

Je pense que Benoit a déjà coché l'étape de Mur de Bretagne et puis celle de Fougères, qui nous rapproche de la Normandie.

Cosnefroy s'était illustré cette année en portant le Maillot à Pois pendant 14 jours. Pour Mangeas, _"Il peut viser les victoires d'étape sur ce Tour 2021."_Rendez vous est pris.