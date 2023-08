Paris-Brest-Paris : passionnée de randonnée cycliste, notre reporter Hélène Fromenty tente l'aventure

C'est un véritable défi que se lance Hélène Fromenty, journaliste à France Bleu Nord. A 31 ans, elle a décidé de tenter la randonnée cycliste Paris-Brest-Paris. Une randonnée mythique qui a lieu tous les quatre ans. Il s'agit de parcourir 1.219 kilomètres à vélo en moins de 90 heures.

ⓘ Publicité

Hélène s'élance dimanche à 17h15 depuis la bergerie nationale de Rambouillet. Elle a donc quatre jours pour rallier Rambouillet à Brest et revenir. Elle devra respecter une quinzaine d'arrêts obligatoires dans des villes, le long du parcours afin de faire tamponner sa carte de participation. Hélène devra être rentrée à Rambouillet le jeudi 24 août à 11h au plus tard.

Si le défi est personnel, la journaliste ne sera pas seule sur les routes de l'ouest de la France. Plus de 6.800 cyclistes participent à cette 20e édition de Paris-Brest-Paris, dont 493 femmes. La moyenne d'âge est de 51 ans. Le participant le plus jeune a 18 ans. Et le plus âgé a fêté ses 85 printemps. 70 pays sont représentés, notamment le Japon, la Corée, l'Australie, les Etats-Unis.

Le vélo, une passion récente

Hélène Fromenty s'est mise au vélo de route en 2016 pour le plaisir avec des amis. Elle a commencé par des sorties de 30, 60, 80 puis 100 kilomètres. Les distances se sont progressivement allongées. En 2019, premier voyage en groupe entre Lille et Rennes, où vit sa famille.

Deux ans plus tard, elle part en solo et roule 1.300 kilomètres en 9 jours entre Amiens et Marseille. "C'est lors de ce voyage que j'ai vraiment pris goût au voyage à vélo et à la longue distance", raconte-t-elle. Hélène réitère l'année suivante, en 2022, en parcourant 1.000 kilomètres en 10 jours entre Rennes et Hendaye dans le Pays-Basque. "Chaque fois, j'ai fait de très chouettes rencontres et j'ai découvert des paysages magnifiques", confie notre jeune reporter.

On ne s'élance pas sur Paris-Brest-Paris sans une solide préparation. Hélène Fromenty a d'abord participé à quatre randonnées de 200, 300, 400 et 600 km dans le Nord et le Pas-de-Calais pour pouvoir s'inscrire. Elle a aussi traversé la Suisse, une partie de l'Italie et même l'Espagne jusqu'en Andalousie, soit plus de 6.300 kilomètres depuis le début de cette année.

Un tout nouveau vélo pour partir à l'aventure

Pour Paris-Brest-Paris, Hélène s'est équipée d'un tout nouveau vélo Norka conçu spécialement pour cette épreuve cycliste par un artisan espagnol, Norbert Toth. Il ne pèse que 11 kg à vide. Avec les sacoches bien remplies, il devrait peser 15 à 16 kg.

Hélène Fromenty s'élance sur Paris-Brest-Paris avec un vélo qui ne pèse que 11 kg à vide. - © Norbert Toth

"J'emmène de quoi dormir dehors (matelas, sac de couchage, bivy bag), quelques changes de vêtements, du ravitaillement en nourriture, quelques outils", explique notre journaliste qui ne sait pas où elle passera ses nuits. "Je bivouaquerai où je pourrai", dit-elle, sachant que des dortoirs sont prévus dans certains points de contrôle.

Vous pouvez suivre à la trace notre reporter grâce à son numéro de plaque : F173. Il suffit de cliquer sur le Live de la randonnée cycliste et de rentrer ce numéro. Nous suivrons Hélène tout au long de son périple sur Paris-Brest-Paris, dont vous pouvez découvrir le parcours sur notre carte interactive.