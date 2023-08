Paris-Brest-Paris : suivez l'aventure de notre reporter Hélène Fromenty sur la randonnée cycliste

C'est une aventure sportive et humaine. Plus de 6.800 cyclistes amateurs prennent le départ ce dimanche de Paris-Brest-Paris, une randonnée qui a lieu tous les quatre ans au départ de Rambouillet. Des hommes et des femmes qui ont moins de 90 heures pour parcourir l'itinéraire long de 1.219 kilomètres.

A 31 ans, Hélène Fromenty, journaliste à France Bleu, a décidé de relever le défi . Cette passionnée de randonnée cycliste effectue de nombreuses sorties depuis cinq ans. Elle a sillonné le Nord-Pas-de-Calais, traversé la France, la Suisse, une partie de l'Italie ou encore l'Espagne. A son compteur, plus de 6.300 kilomètres depuis le 1er janvier 2023.

Equipée d'un vélo tout neuf, Hélène Fromenty part ce dimanche à 17h15 de Rambouillet. Notre reporter a moins de 90 heures pour rallier Brest et revenir. Elle devra être de retour à Rambouillet le jeudi 24 août au plus tard à 11h. Suivez ses aventures au jour le jour sur francebleu.fr

Dimanche 20 août, jour du départ

16h15, H-1h avant le départ d'Hélène : la pression commence à monter, Hélène fait les dernières vérifications sur son vélo. Elle nous le présente en vidéo.

16h, H-1h15 avant le départ d'Hélène : les premiers coureurs sont partis, ils ont maintenant 90 heures pour rallier Brest puis revenir jusqu'à Rambouillet avant jeudi matin.

Les coureurs se positionnent sur la ligne de départ de la Paris-Brest-Paris 2023 © Radio France - Hélène Fromenty

15h30, H-1h45 avant le départ d'Hélène : des coureurs italiens discutent. Il y a plus de 70 nationalités représentées dans cette édition de Paris-Brest-Paris, venant du Canada, d'Inde ou même d'Indonésie.

Des coureurs de différentes nationalités au départ de la Paris-Brest-Paris à Rambouillet © Radio France - Theo Boscher;Hélène Fromenty

14h, H-3h15 avant le départ d'Hélène : tandis que les coureurs font la queue pour récupérer les derniers dossards, les participants, dont Hélène, profitent d'un dernier déjeuner avec au menu

Un dernier repas avant le départ de la rando cycliste Paris-Brest-Paris 2023, à Rambouillet. © Radio France - Theo Boscher;Hélène Fromenty

Les coureurs de la rando cycliste Paris-Brest-Paris font la queue pour récupérer les dossards, quelques heures avant le départ. © Radio France - Theo Boscher;Hélène Fromenty

La carte interactive du parcours

Déplacez-vous et zoomez sur notre carte interactive pour découvrir l'itinéraire de la 20e édition de Paris-Brest-Paris. Le trajet aller est en jaune, le trajet retour en orange.