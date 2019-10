Paris-Gien-Bourges : jamais deux sans trois...pour une victoire française ?

C'est l'une des dernières courses de l'année : Paris-Gien-Bourges ce jeudi. 147 coureurs, 21 équipes pour 194 km de course à travers les monts du Sancerrois notamment. Les deux dernières heures seront retransmises en direct sur écran géant, à l'arrivée, Bd de la République à Bourges.

Bourges, France

Parmi les pointures présentes, on peut citer le Néerlandais Niki Terpstra vainqueur du tour des Flandres 2018 et de Paris/Roubaix 2014, le Suisse Stephan Kung sans oublier quelques français. Les tricolores ont d'ailleurs remporté l'épreuve ces deux dernières années, alors pourquoi pas une troisième fois ? " Soyons chauvin, affirme Laurent Planchon, président du comité d'organisation. Rudy Barbier s'est imposé en 2017, Valentin Madouas l'an dernier, la belle série peut continuer, d'autant que ces dernières années, beaucoup de coureurs ont fait des doublés." Marc Sarreau, le berrichon vainqueur de la coupe de France sera là avec quelques sprinteurs : Arnaud Demare, Bryan Coquard sans oublier Christophe Laporte. Arrivée prévue vers 17H15 à Bourges. Notez que ce sera la dernière course d'un ancien vainqueur : Romain Feillu, 35 ans, qui s'était imposé en 2007.

Le podium 2018 de Paris Gien Bourges : Madouas, Coquard, Laporte (dans l'ordre d'arrivée). © Radio France - Michel Benoit

Côté ambiance, les organisateurs ont retrouvé une ancienne chanson des années 50 : la marche de l'union cycliste du Berry, qu'ils ont remise au goût du jour... Vous l'entendrez sûrement à l'arrivée : " C'est notre ami Christian Benz qui nous a déniché cela. Avec les musiciens de Sam en Foire, ils ont refait la musique et ça nous donne quelque chose d'enjoué qui reflète bien l'univers et l'ambiance du vélo. Je ne vous garantis pas le tube de l'été, mais ça fait plaisir à écouter. Ca parle des marais de Bourges, des bidons, du vélo, c'est ce qu'on aime..."