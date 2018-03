C'est la première course majeure par étapes de la saison cycliste. La 76 édition du Paris-Nice s'élance ce dimanche après-midi à Chatou dans les Yvelines. Ce premier tronçon de 135 kilomètres est une étape de plat. Elle se conclura sans doute par une arrivée au sprint à l'observatoire de Meudon. Parmi les chances tricolores de ce Paris-Nice, on parle de Tony Gallopin et Julian Alaphilippe.

Après Chatou-Meudon ce dimanche, "la course au soleil" passera lundi par Vierzon (Cher), mardi Bourges (Cher) et Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme), mercredi Saint-Étienne (Loire), jeudi Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) et Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), vendredi Vence et dimanche la traditionnelle arrivée à Nice (Alpes-Maritime).

Le parcours de Paris-Nice 2018

Dimanche 4 mars, 1re étape : Chatou > Meudon, 135 km

: Chatou > Meudon, 135 km Lundi 5 mars, 2e étape : Orsonville> Vierzon, 187 km

: Orsonville> Vierzon, 187 km Mardi 6 mars, 3e étape : Bourges > Châtel-Guyon, 210 km

Mercredi 7 mars, 4e étape : La Fouillouse > Saint-Étienne, 18,4 km (contre-la-montre individuel)

Jeudi 8 mars, 5e étape : Salon-de-Provence > Sisteron, 163,5 km

: Salon-de-Provence > Sisteron, 163,5 km Vendredi 9 mars, 6e étape : Sisteron > Vence, 188 km

: Sisteron > Vence, 188 km Samedi 10 mars, 7e étape : Nice > Valdeblore La Colmiane, 175 km

: Nice > Valdeblore La Colmiane, 175 km Dimanche 11 mars, 8e étape : Nice > Nice, 110 km

Les profils d'étapes

Étape 1 - Chatou > Meudon (Hauts-de-Seine)

La première étape du Paris-Nice Chatou-Meudon, 135 kilomètres - © ASO

Étape 2 - Orsonville > Vierzon (Cher)

Le profil de la 2e étape du Paris-Nice entre Orsonville et Vierzon - © ASO

Étape 3 - Bourges - Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme)

Profil de la 3e étape du Paris-Nice entre Bourges et Châtel-Guyon - © ASO

Étape 4 - La Fouillouse > Saint-Étienne (Loire)

- © ASO

Étape 5 - Salon de Provence > Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence)

Profil de la 5e étape du Paris-Nice entre Salon-de-Provence et Sisteron - © ASO

Étape 6 - Sisteron > Vence

- © ASO

Étape 7 - Nice > Valdebore La Colmiane

- © ASO

- © ASO

Étape 8 - Nice > Nice

- © AOS

Les enjeux de la course pour le leader, sprinter, grimpeur et meilleur jeune