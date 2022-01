Paris-Nice 2022 : un chrono bourbonnais le 9 mars entre Domérat et Montluçon

La 4e étape de la 80e édition de la course au soleil donnera lieu à un contre-la-montre court et musclé dans l'Allier. Avec une côte finale très raide et sélective, idéale pour le champion bourbonnais Julian Alaphilippe...