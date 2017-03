Paris-Nice 2017 : Julian Alaphilippe consolide son maillot jaune de leader

Arrivé 4e de l'étape remportée par le Britannique Simon Yates à Fayence, le Montluçonnais possède désormais 36 secondes d'avance sur Tony Gallopin. Le Colombien Sergio Henao pointe à 46 secondes. Julian Alaphilippe est à deux jours de l'exploit...

20 ans que la France attend ça. Julian Alaphilippe n'a plus que deux étapes à bien négocier pour succéder à Laurent Jalabert au palmarès des vainqueurs français de Paris-Nice. Un week-end où il va falloir supporter la pression et contenir les attaques de ces adversaires directs. La 8e étape au départ de Nice samedi, avec trois cols de catégorie 1 au menu, devrait être décisive. On connaitra sans doute demain le nom de celui qui triomphera dimanche sur la Promenade des Anglais.

Des crampes au pied dans le mur de Fayence

En attendant, le Montluçonnais s'est montré à la hauteur ce vendredi sur les routes provençales. La dernière difficulté du jour, le mur de Fayence, n'a pas été de tout repos, mais il a plutôt bien géré malgré des crampes au pied et le stress accumulé toute la journée. Il n'a d'ailleurs pas manqué de remercier son coéquipier irlandais de la Quick Step Floors, Daniel Martin, à son service dans l'ultime ascension varoise. Au final, Alaphilippe grappille trois secondes sur son dauphin Tony Gallopin. Le danger pourrait venir du grimpeur colombien Sergio Henao Montaya. 2eme de l'étape à 17 secondes du vainqueur du jour, le Britannique Simon Yates, Henao s'est rapproché du Bourbonnais au classement général. 46 secondes séparent les deux hommes qu'on devrait retrouver à la lutte ce samedi sur les pentes des Alpes-Maritimes.

Quelques changements au général / A few changes in GC! #ParisNice pic.twitter.com/Q5bQ0D8kbQ — Paris-Nice (@ParisNice) March 10, 2017

Au menu de l'avant-dernière étape : 177 km entre Nice et la col de la Couillole, classé en 1ere catégorie. Le peloton aura deux autres ascensions à effectuer, celle du col de Vence en début d'étape et celle du col Saint-Martin à une quarantaine de km de l'arrivée.