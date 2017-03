Paris-Nice 2017 : Julian Alaphilippe prend le maillot jaune de leader !

Le Montluçonnais de l'équipe Quick-Step Floors a remporté le contre-la-montre de 14,5 km ce mercredi au Mont-Brouilly dans le Beaujolais. Julian Alaphilippe compte 33 secondes d'avance sur Tony Gallopin au général et se pose désormais en favori pour remporter l'édition 2017.

Julian Alphilippe, 24 ans, a confirmé mercredi sur les routes parfois tourmentées du Beaujolais son énorme potentiel et qu'il pouvait répondre aux attentes, lorsque la pression se fait sentir. On l'attendait bien placé. Le Montluçonnais a carrément survolé ce contre-la-montre de 14,5 km avec une côte à 7,7% de moyenne en guise de final. Son dauphin du jour, le champion espagnol Alberto Contador termine à 19 secondes, soit une seconde de mieux que le Français Tony Gallopin, désormais dauphin d'Alaphilippe au classement général (à 33 secondes).

Les supporters auvergnats étaient restés frustrés et déçus après la mise hors-course du Brivadois Romain Bardet pour s'être accroché à une voiture, lors de la première étape du Paris-Nice 2017. Conséquence d'une chute et d'une soif de ne pas prendre trop de retard au général. Celui qui nourrissait de grandes ambitions sur cette édition 2017 en est sorti sans gloire mais avec classe en faisant son mea culpa.

Un Auvergnat à terre, un autre qui vole

C'est cette fameuse première étape qu'a choisi Julian Alaphilippe pour se rappeler aux bons souvenirs du peloton. Une accélération dans la dernière bosse et le Montluçonnais s'est retrouvé devant. A ses basques, le surprenant et musculeux Arnaud Démarre, le seul à pouvoir le suivre. Autant dire que le duel final a été une formalité pour le sprinteur de la FDJ. Encore dauphin, le puncheur de la Quick-Step Floors aurait pu cogiter, mais ce n'est pas le genre de la maison. Son récital dans le Beaujolais l'a prouvé. On le savait en grande forme. Il ne peut plus se cacher. A lui de supporter maintenant le poids du maillot jaune de leader jusqu'à dimanche sur la Promenade des Anglais à Nice.

Au menu de la 5eme étape ce jeudi, 199,5 km entre Quincié-en-Beaujolais et Bourg-de-Péage dans la Drôme, avec un final dans la plaine de la vallée du Rhône.