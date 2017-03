Paris-Nice 2017 : le Montluçonnais Julian Alaphilippe toujours en jaune

Le leader de la course au soleil a passé sans encombres la 5e étape, qui a vu l'Allemand André Greipel s'imposer au sprint à Bourg-de-Péage. A trois jours de l'arrivée à Nice, Julian Alaphilippe peut rêver en jaune.

Julian Alaphilippe s'est comporté comme un leader d'équipe et de course ce jeudi dans la vallée du Rhône. Un vent nouveau pour celui dont personne ne doutait qu'il en avait le potentiel. Désormais, le Montluçonnais de la Quick-Step Floors n'est plus l'homme d'un coup d'éclat ou d'une étape, mais il entre dans la catégorie très enviée des potentiels vainqueurs de grandes courses à étapes.

Alaphilippe maitrise en patron

Le maillot jaune a évité les pièges, les cassures et les chutes tout au long des 200 km de la 5e étape. André Greipel (Lotto) a montré son maillot de champion d'Allemagne en battant au sprint le Français Arnaud Démare (FDJ) et son coéquipier Dylan Groenewegen. Julian Alaphilippe conserve son avance au classement général. 33 secondes sur son dauphin Tony Gallopin et 47 secondes sur l'Espagnol Gorka Izagirre.

Démare gagne 2 places au général / +2 for Démare in the GC #ParisNice pic.twitter.com/NFytwjXB0l — Paris-Nice (@ParisNice) March 9, 2017

Le Paris-Nice 2017 repart ce vendredi d'Aubagne dans les Bouches-du-Rhône, direction Fayence dans le Var, au terme de 193,5 km accidentés. Dès le km 13, il faudra grimper le col de l'Espigoulier, classé en 1ere catégorie. La fin d'étape sera un vrai test pour les jambes et les nerfs de Julian Alaphilippe avec notamment la double ascension (des deux versants) du col varois de Bourigaille (1ere catégorie). le Montluçonnais est prêt.