Paris-Nice 2017 : le drômois Axel Domont s'empare du maillot à poids

Dans la bonne échappée ce vendredi sur la sixième étape de Paris-Nice entre Aubagne et Fayence, Axel Domont prend la tête du classement du meilleur grimpeur. Le coureur valentinois a déjà fait la course en tête ce jeudi.

Le valentinois Axel Domont a vu ses efforts récompensés, ce vendredi sur la sixième étape de Paris-Nice. Le coureur de 26 ans porte désormais le maillot à poids de meilleur grimpeur. C'est le britannique Simon Yates qui remporte cette étape de 193,5 kilomètres entre Aubagne et Fayence. Le français Julian Alaphilippe conserve le maillot jaune de leader.

Après six étapes, Axel Domont compte dix-neuf points au classement du meilleur grimpeur, avec deux points d'avance sur le deuxième, Simon Yates. Le cycliste de l'équipe AG2R franchit en premier la côte des Tuilières, classée en deuxième catégorie, puis la côte de Mont Méaulx, de troisième catégorie. Il était troisième sur la ligne du col de la Bourigaille, de première catégorie.

.@domontaxel récompensé de ses efforts en prenant le maillot à pois / takes the polka dot jersey after 2 days in a row at the front pic.twitter.com/Xg3KH353xR