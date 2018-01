Le parcours de Paris-Nice 2018 a été dévoilé mardi à la mi-journée. La 76e édition compte 1187 km répartis en huit étapes. La course partira des Yvelines et arrivera évidemment à Nice, en passant par les régions Centre et Auvergne-Rhône-Alpes. Vingt-deux équipes sont engagées du 4 au 11 mars.

Le parcours de Paris-Nice 2018

Dimanche 4 mars, 1re étape : Chatou > Meudon, 135 km

Lundi 5 mars, 2e étape : Orsonville> Vierzon, 187 km

Mardi 6 mars, 3e étape : Bourges > Châtel-Guyon, 210 km

Mercredi 7 mars, 4e étape : La Fouillouse > Saint-Étienne, 18,4 km (contre-la-montre individuel)

Jeudi 8 mars, 5e étape : Salon-de-Provence > Sisteron, 163,5 km

Vendredi 9 mars, 6e étape : Sisteron > Vence, 188 km

Samedi 10 mars, 7e étape : Nice > Valdeblore La Colmiane, 175 km

Dimanche 11 mars, 8e étape : Nice > Nice, 110 km

La course prendra le départ de Chatou (Yvelines) et passera, entre autres, par Vierzon, Bourges (Cher), Saint-Étienne (Loire), Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), Vence ou Nice (Alpes-Maritime). Certaines portions ont été taillées pour les sprinteurs, notamment sur la deuxième (187 km) et troisième étape (210 km).

En, guise de transition Nord-Sud, lors de la quatrième étape, les coureurs rouleront aux alentours de Saint-Étienne avec un contre-la-montre individuel de 18,4 km peut-être déjà décisif avant d'arriver en Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Les grimpeurs et montagnards de la course pourront sans doute s'illustrer dès la sixième étape, entre Sisteron et Vence (188 km), où l'arrivée sera jugée après la côte de la Colle-sur-Loup à 10 km de la ligne finale.

Les deux dernières étapes se dérouleront classiquement tout près de Nice, avec un relief quelques fois accidenté, sur 175 puis 110 km.

Les profils d'étapes

Étape 4 - La Fouillouse > Saint-Étienne

Étape 6 - Sisteron > Vence

Étape 7 - Nice > Valdebore La Colmiane

Étape 8 - Nice > Nice

