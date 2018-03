Saint-Étienne, France

La quatrième étape de l'édition 2018 de la "course au soleil" aura donc souri à Julian Alaphilippe. Quatrième à 38 secondes de Luis Leon Sanchez avant le départ de ce contre-la-montre, il gagne donc une place et revient à 26 secondes de l'espagnol, qui a conservé son maillot jaune. Le grand gagnant de cette course, c'est le néerlandais Wout Poels, qui en plus de remporter le contre-la-montre, fait un bond de 15 places au général pour se hisser à la seconde place. Le co-leader de l'équipe Sky (avec le vainqueur de Paris-Nice 2017 Sergio Henao), avait connu quelques pépins depuis le début de la semaine, avant de prouver à quel point son équipe restait redoutable dans l'exercice du contre-la-montre.

Julian Alaphilippe est l'un des challengers de cette édition du Paris-Nice, après sa cinquième place de l'an dernier. Avec un plateau de coureurs homogène, sans favori absolu, le coureur de Montluçon aura une belle carte à joueur sur les prochaines étapes. Il a au moins le mérite de donner du sel aux étapes grâce à son tempérament d'attaquant.

Alaphilippe : "je voulais animer la course ici, je suis content de l'avoir fait". Très populaire à l'arrivée... pic.twitter.com/COhCdy48vC — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) March 7, 2018

Demain, les coureurs s'élanceront de Salon-de-Provence pour rejoindre Sisteron, une étape accidentée, avec deux cols qui devraient faire la différence : le Col de Lagarde d'Apt, en 1ère catégorie, et la Côte de la Marquise, en 3ème catégorie, qui s'élèvera devant les coureurs à 13km de l'arrivée.

Le parcours de Paris-Nice 2018

Dimanche 4 mars, 1re étape : Chatou > Meudon, 135 km et la victoire d'Arnaud Démare