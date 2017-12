Paris-Nice 2018 : un contre-la-montre à Saint-Étienne le 7 mars

Par Tifany Antkowiak, France Bleu Saint-Étienne Loire

La course cycliste Paris-Nice revient à Saint-Etienne en 2018. Le parcours officiel de la course du soleil ne sera dévoilé que le 9 janvier, mais selon nos informations, le 7 mars, la course fera étape dans la Loire, pour un contre-la-montre.