Paris-Nice 2021 : "Le contre-la-montre de Gien peut être déterminant" pour le consultant Thomas Voeckler

La course cycliste du Paris-Nice s'élance ce dimanche de Saint-Cyr-l'Ecole, dans les Yvelines, pour rallier Nice le dimanche 14 mars et elle passe encore par le Loiret sur deux étapes. "Le contre-la-montre à Gien peut être vraiment déterminant" pour le consultant et ancien cycliste Thomas Voeckler.

Pour Thomas Voeckler, consultant sur le Tour de France et sélectionneur de l'équipe de France cycliste, le contre-la-montre à Gien pourrait être déterminant.

La course cycliste Paris-Nice s'élance ce dimanche de Saint-Cyr-l'Ecole, dans les Yvelines, pour arriver à Nice le dimanche 14 mars prochain. Le tracé passe encore une fois dans le Loiret, avec une arrivée à Amilly ce lundi pour la deuxième étape de la "course au soleil" puis un contre-la-montre de 14,4 kilomètres dans les rues de Gien le mardi pour la troisième étape. "Le contre-la-montre peut être déterminant", annonce le consultant et sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme sur route Thomas Voeckler interrogé par France Bleu Orléans, "la météo est plutôt clémente donc mardi ce sera vraiment le premier temps fort de Paris-Nice 2021".

"Un contre-la-montre primordial"

Après les 166 kilomètres de la première étape entre Saint-Cyr-l'Ecole et Saint-Cyr-l'Ecole, les coureurs du Paris-Nice arriveront à Amilly, près de Montargis, ce lundi après une étape de 188 kilomètres de course. "Ça va dépendre beaucoup de la météo", continue Thomas Voeckler, "si c'est comme les derniers jours avec du soleil et pas énormément de vent, il n'y aura pas énormément de grabuge, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément de bordures", annonce-t-il.

Le profil de la deuxième étape entre Oinville-sur-Montcient et Amilly. - Capture d'écran Paris-Nice 2021

En revanche, ça se corse le lendemain, à Gien, pour le contre-la-montre de 14,4 kilomètres. "Ça peut paraître pas grand-chose, sur un Tour de France ça ne ferait pas forcément énormément d'écart mais sur Paris-Nice, on a vu ces dernières années que la victoire finale s'est jouée à coup de secondes à Nice donc ce contre-la-montre est vraiment primordial", analyse l'ancien maillot jaune du Tour de France, "c'est l'épreuve de vérité, chacun est face au chrono et doit lutter, on ne peut pas se cacher sur ce type d'épreuve".

C'est une épreuve qui peut poser des problèmes aussi aux grimpeurs, "qui ne sont pas les meilleurs au niveau de l'exercice du contre-la-montre", prévient Thomas Voeckler, "donc le but du jeu pour les favoris de Paris-Nice, ce ne sera pas de gagner cette épreuve mais de perdre le moins de temps possible et pourquoi pas en gagner sur les autres coureurs qui ont le même profil".

La météo est plutôt clémente donc mardi ce sera vraiment le premier temps fort de Paris-Nice 2021, Thomas Voeckler

Le tracé du contre-la-montre à Gien ce mercredi. - Capture d'écran Paris-Nice 2021

Primoz Roglic favori

Interrogé sur les favoris de l'édition 2021, Thomas Voeckler met une pièce sur Primoz Roglic, "parce qu'il a un collectif à la Jumbo Visma extrêmement armé et qu'il a toujours pour habitude d'entamer ses saisons dans une très bonne condition physique". Attention tout de même à des garçons comme Richie Porte ou encore Rohan Dennis chez les Ineos-Grenadier (ex-team Sky).

Côté français, Warren Barguil, David Gaudu ou encore Guillaume Martin sont-là mais ne font pas figure de favoris pour le sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme. "Gaudu et Martin sont quand-même là pour jouer le classement général", assure tout de même Thomas Voeckler. "Guillaume Martin a eu quelques pépins physiques donc il arrive sans pression" alors que David Gaudu lui revêt le maillot de leader de l'équipe Groupama-FDJ en l'absence de Thibaut Pinot.