Paris-Nice 2022 : découvrez la 5e étape entre Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Sauveur-de-Montagut

La cinquième étape de Paris-Nice 2022 relie Saint-Just-Saint-Rambert (Loire) à Saint-Sauveur-de-Montagut (Ardèche) le jeudi 10 mars. Le tracé compte 188,8 km. Le rassemblement de départ aura lieu place de la République, il sera suivi de la signature et la présentation des équipes de 9h50 à 10h50, puis de l'appel à 10h55. L’accès au site sera possible à partir de 9h30. Le départ fictif sera donné 11h00, selon cet itinéraire : boulevard de la Libération, RD102, avenue des Barques, RD8, place du Pont, avenue Grégoire-de-Chapoton, RD102, avenue Mellet-Mandard, route de Saint-Étienne. Le départ réel sera donné 11h10 sur la RD102, soit à 4,5 km du lieu de rassemblement. L'arrivée est prévue entre 15h30 et 16h15.

Le profil de la cinquième étape

KM 36,1 - Croix de Chaubouret (9,8 km à 6,6 %)

Croix de Chaubouret (9,8 km à 6,6 %) KM 79,1 - Côte de Saint-Jeure-d'Ay (2,2 km à 5,3 %)

Côte de Saint-Jeure-d'Ay (2,2 km à 5,3 %) KM 83 - Sprint à Étables

Sprint à Étables KM 114,5 - Côte de Saint-Romain-de-Lerps (6,5 km à 7,3 %)

Côte de Saint-Romain-de-Lerps (6,5 km à 7,3 %) KM 129,6 - Côte de Toulaud (1,5 km à 9,7 %)

Côte de Toulaud (1,5 km à 9,7 %) KM 155,7 - Col de la Mure (7,6 km à 8,3 %)

Col de la Mure (7,6 km à 8,3 %) 6KM 17,7 - Sprint à Saint-Vincent-de-Durfort

- - ASO

Le col de la Mure

- - ASO

Les derniers kilomètres de l'étape

- - ASO

- - ASO

Les horaires de la 5e étape

- - ASO

La carte du parcours de 188,8 km

- - ASO

Le parcours de Paris-Nice 2022

Le parcours de Paris-Nice 2022 - ASO / Geoatlas.com

Les 22 équipes engagées

- - ASO

