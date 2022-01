Paris-Nice 2022 : la deuxième étape arrivera à Orléans en mars prochain

Le parcours de la prochaine édition de la course cycliste du Paris-Nice 2022 a été dévoilé ce mercredi à Versailles, dans les Yvelines, en région parisienne et la deuxième étape prévue le 7 mars prochain arrivera à Orléans. Une première depuis 10 ans pour la ville du Loiret.

Le parcours de la 80e édition de la course cycliste du Paris-Nice 2022 a été dévoilé ce mercredi à Versailles, dans les Yvelines et la deuxième étape arrivera donc à Orléans le 7 mars prochain, une étape longue de 159,2 kilomètres. "Ça fait toujours plaisir de recevoir cette course", a réagi Thomas Renault, l'adjoint au sport à la mairie d'Orléans après la présentation du parcours 2022. "Il y a cette symbolique aussi parce que c'est la 80e édition et ça faisait 10 ans que Paris-Nice n'était pas venu à Orléans", ajoute-t-il. L'arrivée se fera sur le boulevard Rocheplatte.

Attractivité et l'amour du vélo

C'est une bonne chose donc "pour l'attractivité, il y a aussi l'amour du vélo parce qu'on a un maire qui est un grand fan du Tour de France et du cyclisme en général et pour nous, dans notre politique sportive, le vélo à une grande importance", affirme l'ancien gardien de but de l'US Orléans. "Nous ce qu'on veut, c'est aussi du spectacle gratuit, avec tout le gratin mondial des coureurs qui sera à Orléans donc c'est important de faire vivre ça à nos concitoyens et il était inconcevable pour nous de ne pas postuler et de ne pas accueillir dans les meilleurs conditions possibles l'arrivée des coureurs et du Paris-Nice à Orléans", conclut l'adjoint au sport.

"Orléans, ville de vélo"

"Orléans est une ville de vélo, elle nous a contacté également pour le Tour de France mais c'est intéressant car c'est proche de Paris, ça nous permet de faire une étape assez courte", explique François Lemarchand le directeur de Paris-Nice au micro de France Bleu. "Ça faisait longtemps qu'Orléans demandait mais on est déjà allé de l'autre côté du Loiret, à Montargis mais là on revient vers la capitale du Loiret", sourit-il.

L'an dernier, le Paris-Nice était passé par Amilly et Gien. Retour donc à Orléans où il y a 10 ans c'est le sprinter belge Tom Boonen qui s'était imposé au sprint. Avant de passer la ligne d'arrivée sur le boulevard Rocheplatte, les coureurs de la "Course au soleil" passeront notamment par Neuville-aux-Bois, Traînou, Saint-Denis-de-l'Hôtel et Sandillon où tous ces points de passage seront des sprints intermédiaires. Le lendemain de cette arrivée à Orléans, la troisième étape de cette édition 2022 partira de Vierzon dans le Cher.

