Paris-Nice 2023 : où va passer le peloton en Ile-de-France ?

Le peloton du Paris-Nice va rouler plus de 330 kms en Ile-de-France, lors de cette 81ème édition, qui débute dimanche 5 mars depuis les Yvelines pour la 14ème année consécutive, pour rallier Nice le 12 mars. Les 22 équipes vont s'élancer de La Verrière, dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est la première fois que cette commune de 6.000 habitants accueille la Course au Soleil.

ⓘ Publicité

1ère étape : La Verrière - La Verrière

La première étape verra les 154 coureurs se disputer la victoire au terme d'une boucle de 169,4 kms autour de La Verrière. Parmi les communes traversées : Auffargis, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse ou encore Dampierre-en-Yvelines, avec deux passages par la Côte de Milon-la-Chapelle, un col de troisième catégorie avec 500 mètres à 12%.

Ce sont les deux seules difficultés de cette étape tout de même accidentée, avec un sprint intermédiaire prévu à six kilomètres de la ligne d'arrivée. Le vent pourrait aussi causer quelques soucis au peloton.

Le parcours détaillé de la première étape du Paris-Nice 2023. - ASO

2ème étape : Bazainville - Fontainebleau

Le vent devrait être l'un des principaux acteurs de cette deuxième étape de 163,7 kms, plate et favorable aux bordures, où un sprint massif est attendu à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ce lundi 6 mars. Le départ sera donné de Bazainville dans les Yvelines, passera par l'Essonne et la Côte des Granges-le-Roi, un col de troisième catégorie avec 1,4 km à 4,3%.

La deuxième difficulté de la journée se trouve à 60 kms de l'arrivée, de nouveau dans l'Essonne après un passage en Eure-et-Loir, avec l'ascension de la Côte de Méréville, classée également en troisième catégorie avec 900 mètres à 4,4%. Enfin, après une cinquantaine de kilomètres dans le Loiret, les coureurs en quête du maillot vert se disputeront un sprint intermédiaire à La Chapelle-La-Reine, avant l**'arrivée prévue à Fontainebleau entre 16h30 et 17h.**

C'est seulement la troisième fois que le Paris-Nice passe par la Seine-et-Marne depuis 10 ans. Ça avait été le cas en 2014 et en 2020.

Le parcours détaillé de la deuxième étape du Paris-Nice 2023. - ASO

Romain Bardet et David Gaudu au départ

Si les composition des 22 équipes n'ont pas encore été dévoilées, on connaît déjà quelques uns des coureurs qui vont composer le plateau de ce 83ème Paris-Nice. Et comme chaque année, il y aura du beau monde. Les deux derniers vainqueurs du Tour de France, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), seront de la partie, mais aussi les Français Romain Bardet (DSM) et David Gaudu (Groupama-FDJ).

En 2022, c'est le Slovène Primoz Roglic qui avait remporté la Course au Soleil .