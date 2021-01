Paris-Nice : 23 équipes participeront à la course cycliste qui passera par le col de la Colmiane

Le Paris-Nice est prévu en mars 2021. La présentation de la course cycliste a eu lieu à Versailles ce mercredi. Quelques changements à noter : le parcours qui renoue avec le col de la Colmiane et un peloton de 23 formations, une de plus que d'habitude, qui prendra le départ de Saint-Cyr-l'Ecole.