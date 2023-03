Paris-Nice (4e étape) : Kévin Vauquelin épatant 5e, devant Vingegaard, le dernier vainqueur du Tour de France

Le coureur normand Kévin Vauquelin a décroché son premier Top 5 sur une course World Tour lors de la 4e étape de Paris-Nice.

Vainqueur de la 1ère étape et du classement général du Tour des Alpes-Maritimes et du Var en février, le coureur normand Kévin Vauquelin continue d'impressionner au sein du peloton mondial. Engagé cette semaine sur Paris-Nice, le jeune normand de 21 ans a réussi à suivre les meilleurs cycliste de la planète lors de la 4e étape dont l'arrivée a été jugée au sommet de la Loge des Gardes, dans le Puy-de-Dôme. Elément notable, il est le plus jeune coureur des 70 premiers de l'étape.

S'il n'a pas pu prendre la roue du virevoltant Tadej Pogacar, vainqueur du jour, il est néanmoins parvenu à franchir la ligne en 5e position. Seuls David Gaudu, Gino Mader et Aurélien Paret-Peintre ont fait mieux que le natif de Bayeux, qui s'est payé le luxe de battre Jonas Vingegaard, dernier vainqueur du Tour de France et grand favori de la course.L

L’objectif de la journée n’était pas d’aller dans une échappée même si j’avais du retard au classement général ce matin, mais au contraire de rester au contact des tout meilleurs sur cette étape qui se terminait au sommet de la Loge des Gardes. Au final, je ne suis pas si loin que cela, maintenant reste à voir l’enchaînement des prochains jours, et comment je vais récupérer. Kévin Vauquelin

Grâce à cette superbe performance, qui confirme son grand potentiel, Kévin Vauquelin effectue un sacré bon au classement général. De la 54e place, il remonte à la 15e et pointe désormais à 2'09" du Slovène Tadej Pogacar, nouveau leader.

Il faudra, à coups sûr, le surveiller lors des étapes alpestres du week-end, vendredi à la Colle sur Loup, samedi au Col de la Couillole et dimanche à Nice lors de l'arrivée finale.