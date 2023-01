Paris-Nice choisit St-Amand-Montrond

Les coureurs s'élanceront donc de St-Amand-Montrond pour 164 km et une arrivée à La Loge des Gardes dans l'Allier. Et on annonce déjà la présence du vainqueur du Tour de France 2022 : Jonas Vingegaard. Simon Yates, vainqueur de l'édition 2022 et côté tricolore, Romain Bardet et David Gaudu seront au départ avec un final qui ne leur déplaira pas puisque ça va monter sec avant d'arriver à La Loge des Gardes. Reste à savoir si le régional de l'étape sera présent : Julian Alaphilippe. C'est ce qu'espère tout Saint-Amand Montrond. Le départ sera donné en plein centre ville, cours Manuel, devant le musée Saint-Vicq. Le peloton passera par Cerilly, Saint-Pourcain sur Sioule et Vichy. Saint-Amand-Monrond débourse 26.000 euros pour ce départ qui permettra aux chasseurs d'autographes de s'en donner à coeur joie. Un bon investissement pour le maire, Emmanuel Riotte qui met en avant les 600 nuités d'hôtel déjà réservées et le coup de projecteur médiatique. St-Amand avait déjà eu Paris Nice en 2020, en plein covid et sans public... L'ambiance devrait être meilleure cette année et la ville espère toujours accueillir le tour de France. La dernière fois, c'était en 2013.

