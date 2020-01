VIDÉO - Paris-Nice fera étape à La Côte-Saint-André en Isère le 12 mars 2020

Le parcours de la première grande course par étape du calendrier a été dévoilé mercredi à Versailles. Et l'Isère sera de la partie le 12 mars prochain, avec l'arrivée à la Côte-Saint-André de la 5e étape. Une première pour le département depuis 1994.

La Côte-Saint-André, France

Paris-Nice en Isère, c'est une rareté. En 78 éditions (celle de 2020 sera la 79e), l'épreuve n'est arrivée qu'une seule fois dans le département, en 1994 à Vaujany. Le 12 mars prochain, la ville natale d'Hector Berlioz sera donc la seconde à voir débarquer le peloton de la course au soleil. Ce jour-là, les cyclistes seront partis de Gannat dans l'Allier, pour la plus longue étape de cette édition, 227 km jusqu'à La Côte-Saint-André, et l'avenue Hector Berlioz. Une étape qui ne devrait pas échapper aux sprinters, avec notamment une longue dernière ligne droite de deux kilomètres.

Une fois l'arrivée franchie les cyclistes, et notamment les français Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe annoncés sur cette édition, prendront la direction de Sorgues dans le Vaucluse, d'où sera donné le départ de la 6e étape.

2020, l'année du vélo et d'ASO, en Isère

Paris-Nice ne sera que l'apéritif d'une année très vélo dans le département, puisque en Juillet, le Tour de France passera trois jours en Isère, et qu'entre temps, le Critérium du Dauphiné pourrait aussi y venir. Trois courses qui sont toutes organisées par Amaury Sport Organisation, qui a donc bien gâté le département cette année.

Les étapes de Paris-Nice 2020

Dimanche 8 mars, 1re étape : Plaisir > Plaisir, 154 km

: Plaisir > Plaisir, 154 km Lundi 9 mars, 2e étape : Chevreuse > Chalette-sur-Loing, 166,5 km

: Chevreuse > Chalette-sur-Loing, 166,5 km Mardi 10 mars, 3e étape : Chalette-sur-Loing > La Châtre, 212,5 km

: Chalette-sur-Loing > La Châtre, 212,5 km Mercredi 11 mars, 4e étape : Saint-Amand-Montrond > Saint-Amand-Montrond, 15,1 km (C.l.m individuel)

: Saint-Amand-Montrond > Saint-Amand-Montrond, 15,1 km (C.l.m individuel) Jeudi 12 mars, 5e étape : Gannat > La Côte-Saint-André, 227 km

: Gannat > La Côte-Saint-André, 227 km Vendredi 13 mars, 6e étape : Sorgues > Apt, 160,5 km

: Sorgues > Apt, 160,5 km Samedi 14 mars, 7e étape : Nice > Valdeblore La Colmiane, 166,5 km

: Nice > Valdeblore La Colmiane, 166,5 km Dimanche 15 mars, 8e étape : Nice > Nice, 113,5 km