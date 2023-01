Paris-Nice innove avec un contre-la-montre par équipes

Pour les 90 ans de cette vénérable course, qui se déroulera du 5 au 12 mars 2023, le Paris-Nice proposera un contre-la-montre par équipes, une première depuis 30 ans, ont annoncé les organisateurs ce jeudi. Ce sera la troisième étape avec un parcours de 32,2 kilomètres depuis Dampierre-en-Burly (Loiret).

Et la nouveauté, c'est que plutôt que de prendre le temps de chaque équipe sur le quatrième ou cinquième coureur à franchir la ligne, le chronomètre sera ainsi arrêté au passage du premier arrivé.

"On peut imaginer qu'à un kilomètre de l'arrivée, il n'y ait plus que deux coureurs d'une équipe et que l'un d'eux lance son leader pour finir au sprint. Ce sera intéressant de voir quelle tactique les équipes vont adopter", explique à l'AFP le directeur de course François Lemarchand.

"Ça nous permet aussi, ajoute-t-il, d'éviter peut-être de voir l'équipe qui gagne le chrono placer plusieurs coureurs en tête du classement général" dans une course qui se joue souvent à coups de secondes comme l'an dernier lorsque le Slovène Primoz Roglic s'était adjugé la victoire finale avec seulement 29 secondes d'avance sur le Britannique Simon Yates.

L'ensemble des étapes

Le reste du parcours a également été présenté. La première étape se déroulera dans les Yvelines, le départ et l'arrivée se feront à La Verrière (169 kilomètres). La deuxième étape partira de Bazainville (Yvelines) et se terminera à Fontainebleau (Seine-et-Marne) pour un total de 163 kilomètres. La troisième sera le contre-la-montre. La quatrième étape reliera Saint-Amand-Montrond (Cher) à La Loge des Gardes (Allier) sur 164 kilomètres avec une arrivée après 7 kilomètres de montée à 7% de moyenne.

La cinquième étape, sera de 212,4 kilomètres entre Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône) et Saint-Paul-Trois-Chateaux (Drôme). La sixième étape reliera Tourves (Var) à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes) sur 197,4 kilomètres. La septième étape de 142,9 kilomètres sera entre Nice et Col de la Couillole, dans les Alpes-Maritimes. Et la course se terminera par une huitième étape avec une boucle Nice - Nice (118,4 kilomètres) pour l'arrivée finale.

Pour cette 81e édition, 22 équipes de chacune sept coureurs seront au départ. Parmi les participants, le vainqueur du dernier Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard. C'est la première grande course à étapes française de l'année.

Le parcours de 1.201 km