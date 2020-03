Paris-Nice : "Julian Alaphilippe court déjà comme à l'époque, un peu chien fou", se souvient Astrid Vigot

Pour Astrid Vigot, présidente du comité de cyclisme dans le Cher, Julian Alaphilippe est avant tout un camarade de jeunesse : "On a passé nos années cadet et junior dans le même comité, on a le même âge. Donc je le connais un peu, même si, avec sa vie d'aujourd'hui, on s'est un peu perdus de vue."

Astrid Vigot se souvient d'un Julian "qui a toujours été comme ça, très entier, très attachant et qui n'a jamais fait d'histoires, toujours dans la bonne humeur. C'était un plaisir de partir en sélection ensemble." Un champion qui n'a pas changé au fil des années, y compris sur le plan sportif : "Il courait déjà comme ça à l'époque, un peu chien fou, attaquant. Il fait plaisir par son comportement sur le vélo et aussi à côté. Ça a toujours été un gros bosseur, il faisait déjà énormément de sacrifices pour s'en sortir et réussir dans le cyclisme. C'est une jolie preuve qu'avec beaucoup de travail et de persévérance, on peut arriver à de grandes choses."

Astrid Vigot, invitée de France Bleu Berry à 7h15 à l'occasion du Paris-Nice Copier

Le contre-la-montre de Saint-Amand-Montrond s'élance en début d'après-midi : premier départ à 13h25, pour 15 kilomètres de course.