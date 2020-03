Paris-Nice : "Julian Alaphilippe est hyper motivé pour le contre-la-montre à Saint-Amand"

Julian Alaphilippe est la star du jour dans le peloton du Paris-Nice. La course cycliste s'arrête à Saint-Amand-Montrond, ce mercredi. La quatrième étape est un contre-la-montre de 15 kilomètres à Saint-Amand, la ville natale d'Alaphilippe. Le cycliste berrichon est forcément très attendu. "C'est vraiment un grand plaisir de participer à cette épreuve internationale et puis chez nous à Saint-Amand-Montrond. C'est motivant, notamment pour Julian", explique Franck Alaphilippe, son cousin et son entraîneur, invité de la matinale spéciale de France Bleu Berry. C'est forcément une étape pas comme les autres. "C'est un peu particulier pour lui. Il est hyper motivé sur ce contre-la-montre dans sa ville natale et sur des routes qu'il connaît par cœur", ajoute-t-il.

ÉCOUTEZ - Franck Alaphilippe, cousin et entraîneur de Julian Alaphilippe avant le contre-la-montre à Saint-Amand-Montrond Copier

Alaphilippe de retour sur ses terres natales

Pendant 17 ans, Franck Alaphilippe a été entraîneur au pôle espoir cyclisme de Saint-Amand-Montrond. Depuis décembre 2019, il est le coach de Julian Alaphilippe. C'est lui qui a inspiré le berrichon. "Ça a démarré gamin pour lui. Nous ne sommes pas d'une famille de cyclistes. Julian n'était pas du tout du milieu sportif. Son père était musicien. Son papa venait me voir quand je faisais quelques courses. Il emmenait Julian et c'est comme ça qu'il s'est intéressé au vélo. C'était un jeune hyperactif, donc son père avait décidé de lui faire pratiquer un sport. Donc il s'est tourné vers le cyclisme. Il m'a suivi, il a pris une première licence à l'âge de 10-11 ans, il s'est pris de passion pour ce sport. Et puis, il passait des caps sportifs et il en est arrivé ici aujourd'hui", précise Franck Alaphilippe.

Une montée en puissance progressive de Julian Alaphilippe

Le début de saison a été compliqué pour Julian Alaphilippe. Mais sur le Paris-Nice, le cycliste berrichon montre de belles choses. Sa quatrième place lors de la première étape a prouvé qu'il avait le niveau. "Il a participé à un stage en altitude au mois de février, il a enchaîné sur le Tour de Colombie dans le but d'être performant notamment sur Paris-Nice. A son retour, il est tombé malade. Quand il a repris le vélo, il y avait un temps pourri. Du coup, il s'est entraîné pas correctement pendant une quinzaine de jours et il a perdu tout le bénéfice de son stage. Maintenant, il a retrouvé une condition physique acceptable. Il est loin d'être à 100% mais ça revient. J'espère qu'il sera très bien aujourd'hui", explique Franck Alaphilippe.

Est-ce qu'on peut rêver un jour de voir Julian Alaphilippe avec le maillot jaune sur le Tour de France jusqu'aux Champs-Élysées ? "A court-terme, c'est pas dans ses projets de gagner le Tour de France. Il sait que c'est très compliqué, qu'il faut consacrer toute sa saison à ça", explique son entraîneur. "Il s'est fixé plusieurs missions cette année. Paris-Nice était un de ses premiers objectifs cet hiver, mais c'est forcément revu à la baisse. Il a sa tête sur le Tour des Flandres, c'est un challenge pour lui. Il a dans l'idée de tout faire pour la gagner. Il veut montrer à tout le monde qu'il est capable d'être performant sur ce type d'épreuve", conclut-il.