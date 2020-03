Paris-Nice : Julian Alaphilippe finit 16e au classement général

Sur les routes des Alpes-Maritimes, entre Nice et Valdeblore la Colmiane, le cycliste berrichon Julian Alaphilippe s'est montré très entreprenant. Il a fait partie des échappés et a tenté de résister au retour des favoris. Mais le rythme imposé par le groupe maillot jaune était trop fort. Julian Alaphilippe le reconnaît lui-même : il n'est pas encore dans une forme exceptionnelle et ne peut donc pas encore lutter pour la gagne.

Finalement, c'est Nairo Quintana qui remporte la dernière étape du Paris-Nice. Julian Alaphilippe finit 41e. Au classement général, lui qui était dans le top 10 samedi matin, il recule et termine à la 16e place à plus de 11 minutes du maillot jaune, l'Allemand Maximilian Schachmann.

Reste à voir quelle sera la suite de la saison de Julian Alaphilippe. De très nombreuses courses cyclistes sont annulées ou reportées en raison de la pandémie de coronavirus. Le Tour d'Italie notamment est reporté à une date ultérieure. Pour l'instant, le Tour de France n'est pas menacé. Mais la question pourrait se poser si la situation sanitaire ne s'améliore pas dans les prochaines semaines.