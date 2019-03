Paris-Nice : l'Irlandais Sam Bennett s'impose au sprint à Moulins Yzeure, Romain Bardet reste en embuscade

🏆🏆🏆

3⃣ème victoire cette année pour Sam Bennett, qui remporte l'étape 3⃣ de ce #ParisNice. Il avait déjà remporté la 3⃣ème étape de l'édition 2017.



3⃣rd victory this year for @Sammmy_Be, who just claimed the win in this stage 3⃣. He already won the 3⃣rd stage two years ago. pic.twitter.com/S9EnixzYzJ