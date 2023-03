Paris - Nice : le Belge Tim Merlier remporte la première étape dans les Yvelines

Malgré une ultime tentative de Nelson Powless (EF Education) dans les quinze derniers kilomètres, on a bien eu le droit à une arrivée au sprint à la Verrière (Yvelines). Et à ce jeu c'est le Champion de Belgique qui a été le plus rapide. Tim Merlier de l'équipe Soudal-Quickstep a su résister à la puissance du sprinteur Sam Bennett pour remporter cette première étape de 169 kilomètres au départ et à l'arrivée de la Verrière.

ⓘ Publicité

Les Alpes-Maritimes en fin de semaine

Demain le peloton repart des Yvelines à Bazainville pour arriver à Fontainebleau. Il faudra attendre la fin de semaine pour voir les coureurs rouler dans les Alpes-Maritimes avec cette arrivée à La-colle-sur-Loup vendredi avant ces deux étapes autour de Nice le week-end prochain.